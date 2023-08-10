周末好去處｜鬼滅之刃全集中展9月登陸尖沙咀 7大展區/3米高炭治郎+禰豆子/1:1日輪刀【內附地址+特典+購票方法】

《鬼滅之刃全集中展》自2020年開始，已經在日本的東京、大阪、福岡、北海道、沖繩等多個城市展出，總計吸引了數十萬人次的參觀者，隨後也在台灣及馬來西亞展出，反應熱烈，這次終於來到香港！香港站將完整呈現日本原版展覽的所有內容，例如展出1比1打造的實體日輪刀，不但能夠深入了解鬼殺隊的製服與隊員，更可以親眼看到無限城的特殊裝置，親身體驗那田蜘蛛山之戰，而且還有松島晃先生精心繪製的過場插畫。

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