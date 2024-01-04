周末開fans見面演唱會 SHINee珉豪出新歌《Stay for a night》造勢

韓國男團SHINee成員珉豪，今日於隊內各個社交媒體平台，分享全新單曲《Stay for a night》的宣傳照，身穿休閒服飾的他，造型醒目精緻，視覺效果吸引了fans的目光。
特別值得一提是，這輯宣傳照片捕捉珉豪在熟悉的背景下，流露出的情感氛圍，與《Stay for a night》的歌詞相呼應，他希望能再次與一直陪伴在其身邊的人，共度美好時光的願望，增加fans對這首新歌的好奇心。而宣傳照場景，呈現出珉豪日常生活中的自然風彩。
珉豪的新單曲《Stay for a night》，據悉是一首R&B風格歌曲，融合lo-fi風格的結他riff、節奏感十足的鼓聲，以及溫暖和弦聲音。珉豪平靜而磁性的嗓音，使這首歌在樂迷耳裡產生共鳴，而新曲將於1月6日在韓國各大音樂網站上架。
此外，珉豪將於1月6及7日，於首爾獎忠體育館舉辦他的首個fans見面演唱會《2024 BEST CHOI's MINHO FAN-CON<Multi-Chase>》，將演唱他個人發展的作品外，所有新作亦會一一送上，當場包括新歌《Stay for a night》，他將在舞台上各個角落，與fans一起創造難忘回憶，為SHINee的fans帶來無限喜悅。