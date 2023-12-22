周杰倫出新歌迎聖誕　被批「難聽」　網民評價兩極

樂壇天王周杰倫12月21日推出新歌〈聖誕星〉，卻遭內地網友評價「難聽」而登上微博熱搜榜；也有人認為只是相較他過去的歌曲來說顯得普通，因此在PTT等台灣社群平台引發熱烈討論。

12月21日有網友在台灣網上討論區PTT發文，以「微博熱搜文娛榜第1：難聽（周杰倫新歌）」為題，討論周杰倫21日晚間推出的新歌〈聖誕星〉，因歌曲評價兩極，讓原PO疑惑「真的有這麼難聽嗎？」而部分內地網友則在微博感嘆周杰倫「江郎才盡」。

貼文曝光後，網友則紛紛留言表示：「不難聽，但就是周杰倫的SOP」、「套公式的感覺很普普」、「應該是唱不上去，只能寫這樣的曲風」、「感覺就10年前的歌」、「算不上難聽，不過很一般沒什麼記憶點」、「已經沒那個味了」、「聽了整首完全沒印象自己聽了什麼」、「不忘初衷，跟20年前差不多」、「以他的歌裡算很一般了，其他歌太神」、「還是回去聽第一張專輯好了」。