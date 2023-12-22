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娛樂
2023-12-22 15:38:11

周杰倫出新歌迎聖誕　被批「難聽」　網民評價兩極

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周杰倫12月21日晚間推出新歌〈聖誕星〉。（圖／翻攝自周杰倫YouTube、IG）

樂壇天王周杰倫12月21日推出新歌〈聖誕星〉，卻遭內地網友評價「難聽」而登上微博熱搜榜；也有人認為只是相較他過去的歌曲來說顯得普通，因此在PTT等台灣社群平台引發熱烈討論。

12月21日有網友在台灣網上討論區PTT發文，以「微博熱搜文娛榜第1：難聽（周杰倫新歌）」為題，討論周杰倫21日晚間推出的新歌〈聖誕星〉，因歌曲評價兩極，讓原PO疑惑「真的有這麼難聽嗎？」而部分內地網友則在微博感嘆周杰倫「江郎才盡」。

貼文曝光後，網友則紛紛留言表示：「不難聽，但就是周杰倫的SOP」、「套公式的感覺很普普」、「應該是唱不上去，只能寫這樣的曲風」、「感覺就10年前的歌」、「算不上難聽，不過很一般沒什麼記憶點」、「已經沒那個味了」、「聽了整首完全沒印象自己聽了什麼」、「不忘初衷，跟20年前差不多」、「以他的歌裡算很一般了，其他歌太神」、「還是回去聽第一張專輯好了」。

也有網友認為：「有差嗎？他早就是一個傳奇了」、「他根本不缺這些曝光，算粉絲福利而已」、「肯出新歌就不錯了，很多歌手有家庭就消失」、「比最偉大那首好聽多了」、「平淡乾淨還是能屌打現在覺青創曲」、「且聽且珍惜吧，年輕時最喜歡的歌手之一」、「這個聖誕節就聽著杰倫的歌聲度過吧」。

周杰倫出新歌為歌迷送上聖誕禮物

事實上，此次推出新歌其實連唱片公司都意想不到，因為忙碌的他，不僅有各地的巡迴演唱會、廣告代言、錄製實境節目《周遊記》、策展佳士得拍賣會等工作，佔據了他大部分的時間；如此忙碌的周杰倫這次推出新歌，也成為了他2023年提前送給歌迷們的聖誕禮物：「很多與節日有關的歌曲都寫過了，特別為聖誕節這個主題創作的歌還沒寫過，以後大家聽聖誕節的歌曲，除了瑪麗亞凱莉的，還有我這首歌的選擇」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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