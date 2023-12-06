周杰倫加盟環球 杰威爾音樂︰提升華語流行音樂全球影響力

周杰倫及其經紀公司杰威爾音樂（JVR Music）與環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）達成重磅戰略合作伙伴關係。合約確立環球音樂集團將獲得周杰倫經典曲庫及未來新發行作品的全球發行權利，同時還包括兩位杰威爾音樂旗下的潛力新人派偉俊（Patrick Brasca）和曹楊(Young)的加盟。

環球音樂集團大中華區主席暨執行長徐毅（Timothy Xu）在宣佈這一訊息時表示：「我們懷著自豪和激動的心情歡迎周杰倫，這位時代的真正偶像，加入環球音樂大家庭。我們合作夥伴關係的建立是環球音樂在華語音樂市場發展的里程碑，亦是對周杰倫的非凡藝術才華和全球影響力的頌揚。很榮幸能夠得到杰倫的信任，將他寶貴的音樂資產交予環球音樂合作，我們無比渴切地想要將他超凡絕倫的音樂才華更廣泛地展現給全世界的觀眾。」