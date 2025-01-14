周杰倫啟德演唱會每場約1.9萬張門票公開發售 歌迷恐不敵黃牛要求採用實名制

周杰倫今年6月底將假啟德體育園舉行三場演唱會，市民已開始瘋搶門票，可謂一票難求。雖然啟德體育園主場館最多可容納5萬人，不過周董的啟德個唱每場只有3.8萬張門票，文化體育及旅遊局指，實際座位數目要視乎舞台設計，舉例紅館有時都只開「三面台」，故未必每次都用盡所有座位。
除了Coldplay安排4月在啟德體育園舉行的四場演唱會外，周杰倫自宣布在同場地開騷也掀起全城撲飛熱。有見及此，主辦單位寶輝娛樂應政府要求，是次周杰倫所有門票，每場一律最少有一半數目作公開發售；換句話講，周杰倫啟德騷每場約有1.9萬張作公開發售。
周杰倫的啟德演唱會票價分五種，由最貴HK$1,880、$1,680、$1,380、$980到最平$680，頭兩場的信用卡優先訂票已在上月宣告全部售罄，主辦方暫時尚未宣布公開發售日期，日前更發聲明寫：「我們注意到有關周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025─香港站》公開發售日期的假消息在網上流傳。特此提醒：公開發售日期尚未正式公佈。請密切留意我們的官方平台，以獲取最準確及官方的資訊。同時提醒大家，請務必通過官方認可的購票平台購票，以確保安全的購票過程。」據了解，內部認購門票今次數量極少，由於供不應求，故不少早已落order的圈中人及記者均被cut飛，未知此舉能否打擊黃牛門票的炒賣問題，不過網民紛紛湧到寶輝娛樂官方Facebook留言，要求安排實名制售票及入場。