周杰倫啟德演唱會每場約1.9萬張門票公開發售 歌迷恐不敵黃牛要求採用實名制

周杰倫今年6月底將假啟德體育園舉行三場演唱會，市民已開始瘋搶門票，可謂一票難求。雖然啟德體育園主場館最多可容納5萬人，不過周董的啟德個唱每場只有3.8萬張門票，文化體育及旅遊局指，實際座位數目要視乎舞台設計，舉例紅館有時都只開「三面台」，故未必每次都用盡所有座位。

除了Coldplay安排4月在啟德體育園舉行的四場演唱會外，周杰倫自宣布在同場地開騷也掀起全城撲飛熱。有見及此，主辦單位寶輝娛樂應政府要求，是次周杰倫所有門票，每場一律最少有一半數目作公開發售；換句話講，周杰倫啟德騷每場約有1.9萬張作公開發售。