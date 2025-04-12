周杰倫啟德演唱會 主辦方遭不法之徒以假WhatsApp冒充行騙

本公司「寶輝(中國)娛樂有限公司」(下稱：本公司)近日發現有騙徒採用以下電話號碼：(852) 98649882 冒充本公司之對外WhatsApp號碼 (下稱假冒號碼)，並在其假冒號碼WhatsApp個人圖像上使用本公司的商標企圖騙取市民購買包括但不限於「FWD 富衛保險呈獻：周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會2025 – 香港站》」(下稱：周杰倫香港演唱會) 及其他演唱會門票，藉以蒙騙購票市民金錢。

周杰倫將於6月27日至29日假啟德體育園舉行三場《嘉年華世界巡迴演唱會2025》，香港站門票早前公開發售即火速售罄，本地主辦單位寶輝娛樂昨天（11日）稱有騙徒冒充公司WhatsApp號碼，企圖騙取市民購買演唱會門票，由於苦主愈來愈多，故特別再發聲明，全文如下︰

本公司現再次重申周杰倫香港演唱會門票已全部售罄，本公司有份主辦和參與的其他演唱會資訊和購票詳情可於以下「寶輝(中國)娛樂有限公司」官方Facebook 專頁查詢：http://facebook.com/bestshine.official ，大家請勿誤信任何表示仍有以上周杰倫香港演唱會和其他演唱會門票發售的假冒寶輝娛樂WhatsApp號碼，並對此假冒號碼支付票款購買門票，本公司亦已就此假冒WhatsApp號碼報案，並將全力協助警方將騙徒繩之於法。

本公司現特別再次提醒廣大市民騙徒手法層出不窮，切勿經假冒WhatsApp號碼或網站購票，以免蒙受損失。如有任何市民懷疑因購買周杰倫香港演唱會門票而受騙，可致電：36619856 深水埗警區科技及財富罪案組查詢。