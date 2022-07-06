周杰倫新歌《最偉大的作品》玩穿越 MV上架4小時近90萬點撃

周杰倫相隔6年終於推出新碟《最偉大的作品》，同名歌曲MV於今午12點在其官方頻道上架，不用4小時已有近90萬點擊。今次新歌MV非常吸睛，周杰倫化身時空旅人，帶領樂迷穿梭時空回到1920年代，邂逅了許多藝術家，發生許多有趣的事，他更邀請國際鋼琴家郎朗入鏡演出。姜濤也在IG分享，大讚說︰「果然是最偉大的作品，他的音樂﹑他的作品，永遠的讓我們臣服。」

新歌大玩穿越

過去在自導自演的電影《不能說的秘密》中，周杰倫以彈奏鋼琴穿梭時空，在《最偉大的作品》MV裡，他再度大玩時空穿越，回到1920年代，邂逅了許多藝術家，第一個跨入的場景是位於巴黎里昂車站的「藍色列車」餐廳。他想透過音樂將繪畫、文學等藝術結合在一起，因此在MV裡呈現了許多他的狂想。

MV先見到他與友人在某個夜晚來到巴黎有著152年歷史的莎瑪麗丹 (Samaritaine) 百貨公司裡彈奏鋼琴，時空突然瞬移到1920年，遇到了瑪格麗特、達利、常玉、莫內、徐志摩，周杰倫以魔術與藝術家們幽默互動，讓大師們有了新的創作靈感，世人熟知的作品包括瑪格麗特經典畫作中的青蘋果、達利著名的「軟鐘」、莫內知名的「睡蓮」系列，還有常玉筆下的花朵等。