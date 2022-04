台灣天王周杰倫(周董)向來擁有非凡的音樂造詣,原來他的4歲兒子Romeo亦遺傳了他的優良基因,是一位「音樂小神童」,連周董都被囝囝的天份嚇了一跳。

日前周董在社交平台分享了一段生活短片,他表示自己在練習鋼琴時,卻遭到昆凌打斷,要他去看Romeo畫畫,原來年僅4歲的Romeo在紙張上畫上一個又一個的音樂符號,其間他更一度停筆思考,好像真的在作曲一樣,在旁的周董不禁笑問:「你心中有旋律是不是!」周董更問大家信不信由前世今生,並標籤了莫札特與蕭邦,寫道「Do you guys believe in past life? #mozart #chopin 剛剛哥在彈琴,然後 @hannah_quinlivan 叫我趕快來看 Romeo默默的在房間畫這個,講真的我真的嚇一跳」,好友林俊傑更提出建議:「快把它寫成歌!」不少網友都驚呼:「基因太強勁了」、「青出於藍」。