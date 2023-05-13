周杰倫演唱會｜主辦商公告新措施 揭搶飛事件為兩批黃牛黨爭執引致

周杰倫（周董）假中環舉行七場香港站演唱會，對於今、明香港天氣不穩定，本地主辦單位寶輝娛樂今日發表公告，提醒歌迷下雨天不要帶傘進場外，亦同步公報了新措施，今晚即時開始實施新措施，但凡進場觀眾，如演唱會舉行期間，離開現場再折返者，必需於離開時，於公眾席入口等侯工作人員給予能再次進場的証明以示識別，免有人進場後再以不法炒賣門票牟取暴利，換其他人進場。

大會發言人表示，留意到之前五場之演出，每當接近晚上9點左右，開始有部份觀眾車輪轉地離場又再進場，期間以票尾難作記認，有沒有換人進場難以識別，所以今、明兩晚但凡進場後要離開再折返觀眾，必須配合大會的「再次識別認證新措施」；同時，大會再三呼籲迷切勿相信黃牛，因為每場大會也驗到假票，不少觀眾血本無歸。

另外，周董香港站演唱會日前發生疑為當街搶劫門票案件後，警方調查得知搶票者是持雙程証來港的黃牛黨。據報前晚（11日）演唱會進行大半，約晚上9時後，仍有外圍歌迷以8千港元高價想買炒飛進場，進行交易期間，兩批黃牛黨發生爭執引致搶門票事件，有人即時衝向場外尋找警方報警協助。

周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站最新入場公告

1: 今明香港天氣不穩定，可能會有雨，觀眾不能帶雨傘進場，如果下雨，大會會備有雨衣派發給進場觀眾。

2: 但凡進場觀眾，如演唱會舉行期間，離開現場再折返者，必需於離開時，於公眾席入口等侯工作人員給予能再次進場的証明以示識別，免有人進場後,再不法炒賣門票牟取暴利，換其他人進場。