周杰倫演唱會｜今晚尾場天雨路滑周董籲勿聚集 警方考慮人群管理或封閉中環海濱

周杰倫(周董)於中環海濱舉行的7場演唱會，每晚均吸引超過一萬名歌迷聚集於核心外圍，包括中環碼頭、海濱、添馬公園等地帶「聽歌」，來到今晚(14日)尾場，由於天文台預測天氣不穩，或有狂風暴雨，周董呼籲大家今晚回家慶母親節，天雨路滑，別要聚集在外圍，他仍會再來香港演出。警方亦表示考慮實施人群管理措施，包括在人多擠迫的路段實施單向人群管理，或暫時封閉過於擠擁的地方以疏導人群及減低風險。

主辧單位：周董一定再來香港開騷 據目測顯示，昨晚的中環海濱活動空間核心外圍，有超過二萬人聚集聽歌。主辦單位寶輝娛樂發言人再次呼籲：今晚尾場，明白大家很想捉緊最後機會欣賞杰倫歌聲，但天氣不穩定，天雨路滑下，真的希望大家不要再擠進來摩天輪附近，周董對大家熱情支持表示非常之多謝，但還是會擔心太多人會出意外，他將來一定會再來香港開演唱會的！ 大會特別提示，海面的朋友小心，下雨大風大浪不要樂極忘形。核心外圍的朋友小心，防人迫人跌倒，搶刼及小偷，由其帶小朋友的家長，防小朋友人多被推倒或走失，請記得「聽媽媽的話」，而父母親，亦請照顧好自己小朋友。