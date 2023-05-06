周杰倫演唱會｜場外過萬觀眾圍觀 有歌迷爬圍欄入會場

延期3年半的周杰倫「嘉年華」香港演唱會昨晚（5日）開鑼，睽違5年後周董再度來到香港開唱，歌迷的熱情在他現身時引爆到最高點！昨晚核心以外海濱碼頭，公園草地、場外欄、海面上，擠滿過萬未能進場的歌迷，於場外及海面的船上收聽周董的現場演出，並有人想爬牆進入會場，險象橫生。

周董一出場就跟大家打招呼: 「香港！我回來了！」並唱了的多首經典歌曲。來到香港開唱，周董也帶來一首他寫給陳小春的粵語歌曲「獻世」，全場是熱情大合唱。為了「嘉年華」演唱會的重啟，周董在節目上作了許多精心的設計調整，並全新訂製了三套衣服，每場都至少有一套新服裝亮相！為滿足觀眾全場觀眾都能近矩離看到他的慾望，演唱會接近尾聲時，周董笑說：「以前在紅磡辦演唱會的時候，都會擔心唱得太晚，你們會不會很難回家，今天辦在這個地方，好像外面也有人坐船在聽我演唱會是嗎？聽說JJ的演唱會有人在旁邊野餐是不是？那今天有人烤肉嗎？今天你們會想回家了嗎？」粉絲齊聲大喊「不會！」周董說：「對嘛！這樣我才有理由多唱幾首歌，是不是啊？」

幽默風趣的周董，在結他彈唱的部份，笑問現場觀眾：「記得我的歌嗎？每一首歌都會唱嗎？有沒有從一路支持我到現在？還有這麼多？有沒有已經成為爸爸媽媽，已經結婚有小孩呢？今天有帶小朋友來嗎？他們知道坐着的叔叔是誰嗎？記得要告訢他們啊﹗周杰倫哥哥。」他又以廣東話向歌迷問好：「有冇掛住我？」緊接著讓粉絲盡情點歌，有歌迷同時也是五月天的粉絲點唱了「說好不哭」，有歌迷點唱時，高舉寫着「杰倫最屌」，拿到咪高峰激讚周董說：「你是最屌的！永遠第一名﹗」周董笑聞回應：「其實昨天來探班的（張學友）才是第一名。」歌名又說，「你是音樂上的皇帝！」周董就幽默笑道，「我來想想，我有沒有謙虛一點的歌詞....」引得現場大家歡笑聲。而昨晚核心外圍更是前所未有的迫爆人潮，近萬人圍著整個海濱一圈，於外面聽周董唱歌，有女歌迷激動想爬牆偷進會場，碼頭，海濱草地上，人潮之多到水涉不通串步難行，而海面上亦飄著近四，五十艘遊艇，於海面上觀賞大營幕投射的周董演出。而演唱會彩排時，前輩張學友特地自澳門趕回來香港，給周董打氣，後來學友還傳了簡訊給他，要他加油，而鐘鎮濤一家亦有來捧場。

歌單

1.半獸人

2.本草綱目

3.左中右

4.斷了的弦

5.我落淚情緒零碎

6.青花資

7.簡單愛

8.夜的第七草

9.威廉古堡

10.零+龍捲風

11.給我一首歌的時間

12.楓＋安靜

13.不能說的秘密

14.微光

15.紅塵客棧

16.東風破

17.紅顔如霜

18.愛在西元前

19.園遊會+倒影

20.晴天

21.牛仔很忙

22.軌跡

23.彩虹

24.祝我生日快樂＋ 連名帶姓＋說愛你+ 粉色海洋

25.Moiito

26.前世情人 +雙截棍

27.鬥牛

28.告白氣球

29.等你下課

30.開不了口

31.說好的幸福呢

32.獻世

33.七里香