周杰倫演唱會｜網上大量假飛出售 偏遠位置門票炒至萬元

周杰倫將於明日(5日)在中環海濱舉行7場《嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》，會場已搭建好舞台及觀眾席，樂隊及工作人員亦都開始為演出埋位彩排及測試音響等設備。現場所見，持有最平門票$580歌迷，坐的位置最不理想，在舞台兩邊最側面。不過，因為中環海濱的位置設計，就算持有最貴門票人士，亦有可能因為買到較後位置，只好全程望電視。有網民笑言預了入場「睇豆豉」，旨在感受現場氣氛。

演唱會舉行在即，網上仍有大量黃牛門票出售，當中有不少人展示一疊疊的門票，聲稱是「靚位」及「真飛」，甚至附上紫外光燈照射下的防偽標誌，強調其手上的「黃牛」飛是正貨。其中最貴的$1,380門票索價近萬元，依然有不少人表示有興趣購入，當中包括大陸歌迷。

假飛當真飛賣

有讀者表示，最近從網上渠道購入兩張$1,080的門票，但印刷及紙質都非常粗糙，然而他見對方願意面交及提供電話號碼讓他作網上過數，因此不虞有詐，以高於原價1千元購入對方的門票。及後發現他手上的門票為假飛之後，對方已經逃之夭夭，電話亦再聯絡不到。他稱已向警方備案，警方指就算有網上交易紀錄，因證明不到與他交易的人是相關戶口持有人，因此也難以將對方入罪，只可備案。

大會亦多次作出呼籲，指網上有大量假飛及黃牛門票，希望歌迷不要循不法途徑購買門票。大會指已收到很多電話購入來歷不同的門票，甚至有人把不知從那裡得到的登記換領電郵當門票出售，大會呼籲歌迷勿誤信不明來歷票務。