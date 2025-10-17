周杰倫疑與好友反面 傳涉過億元台幣金錢糾紛

台灣天王周杰倫近日結束歷時6年的世巡，日前，他突在社交網發文尋找魔術師好友蔡威澤，並寫下：「有誰看到這位把自己也變不見的魔術師蔡威澤，通知我一下」，他再激罕爆seed 表示「這傢伙已經消失一陣子，給了一堆藉口，我也都相信，讓你好好表演完，你以為我不是魔術師嗎，再不出現你就完了。」



對於周杰倫「呼喚」，蔡威澤現身社交網，並轉發周杰倫的限時動態表示：「會暫時離開社群網站一陣子，預計也不會回應訊息）」而周杰倫及後秒刪帖文，更跟手取消對蔡威澤社交網的追蹤，看來兩位昔日的好兄弟並非在開玩笑。



有傳周杰倫已經找了蔡威澤幾個月，二人疑涉過億元新台幣的金錢糾紛，過程像是蔡威澤的魔術手法，造成了第三方損失，有指周杰倫所屬的唱片公司杰威爾亦收到來自第三方的法律追討文件，但他們就回覆傳媒表示「不作回應」。