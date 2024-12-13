周杰倫進駐啟德體育園主場館 宣布明年6月舉行三場香港演唱會

周杰倫大巨蛋演唱會尾場結束，自嘲改名「糾結倫」的周董，也「糾結」在IG上story上留言，表示後勁太大讓他走不出來，有點演唱會後群症，他寫下 : 「這個尾場後勁很強，現在有點演唱會症後群了！我沒去慶功，洗完澡準備睡覺，身體已放鬆，但內心還在嗨，做夢會不會還在點歌？」 既然這麼high，這個《嘉年華》的「後勁」當然要持續帶回香港！6月27、 28 、29 日，連續於三晚，於啟德體育園舉行演唱會！去年香港歌迷於中環海濱，受盡風雨之苦，25年大家可於一個無風無雨的新場之中，感受周董的音樂。

主辦單位寶輝娛樂發言人表示，是次於啟德啟德體育園舉行，舞台規格上已經與之前中環海濱不同，目前團隊正緊密進行籌備工作中，跟各部門配合設定舞台台圖，但可以肯定這麼大的室內場地，必定能讓大家於視聽上會有更新的震憾，而周董笑言自己像小學生有了新鉛筆一樣的會變顏色的瑩光棒，更會全部以贈送形式送給每位入場歌迷紀念。至於點歌環環節，今次周董會不會在香港破台灣紀錄，超過15首，就要看香港歌迷到時的表現了。台北周董請來不少嘉賓，如江蕙、五月天，張惠妹、杰威爾音樂旗下歌手派偉俊也在周杰倫大巨蛋開唱首日擔任嘉賓，香港場會不會三日也有不同嘉賓？主辦單位就表示要賣個關子，就等歌迷進場感受驚喜。