周杰倫阿信F3攜手創造台灣史上最強世紀合唱歌 網民：加起來有250歲(有片)

周杰倫阿信F3攜手創造台灣史上最強世紀合唱歌 網民：加起來有250歲了吧

被喻為台灣史上最強聯手的傳奇合唱歌〈恆星不忘Forever Forever〉於12月5日全球同步推出，新歌由周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信世紀合唱，為樂迷送上震撼驚喜。

〈恆星不忘Forever Forever〉由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，寫下彼此20多年一起並肩成長，且仍能在同一片夜空相遇的默契。吳建豪謂：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」言承旭憶述過去的自己，「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」周渝民表示：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

五月天阿信於巨蛋演唱會舉行前一個月便曾向周杰倫邀歌，周杰倫雖然答應了，卻一直未有交歌，直到9月時反要求阿信先填詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般3天就寫好了。」

網民稱「排擠朱孝天哦」

新歌一推岀，吸引大量網民議論紛紛，有網民留言：「全部都差不多時間前後出道啊，而且年齡都40多像仿，好像只有啊信已經50了」、「加起來有250歲了吧」、「黃金組合」、「排擠朱孝天哦」、「F5」、「2000年feel的MV」。