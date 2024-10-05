周杰倫IG宣布送演唱會門票　條件係「幫手搵稀有網球拍」

周杰倫12月將成為首位登上台北大巨蛋舉辦個人演唱會的歌手，門票將在本月23日開賣，不少人擔憂搶不到票，甚至已有黃牛蠢蠢欲動，唱片公司則呼籲粉絲「透過正規管道購票」。而周杰倫4日深夜突在IG宣布要送票，表示發文沒經過公司同意，但條件是要幫他找到稀有的網球拍，引發網友熱烈討論。

周杰倫在發文中表示，自己近期迷上收藏稀有網球拍，因此想透過「送演唱會門票」的方式，讓歌迷多分享一些特殊造型的球拍給他看：「如果各位球友有在網路上看到厲害的、沒看過的、超級限量的、請PO上主頁標記我之後再刪掉也行，到時候哥會來看看到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去，大家覺得如何？」他又補充說明，老式古董球拍與客製化球拍不算在內。