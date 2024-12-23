周柏豪南京出席ifc聖誕活動 明年重投音樂工作

歌手周柏豪，昨日現身南京ifc商場一樓中庭，出席冬日綺麗莊園啟動禮，與南京觀眾朋友近距離互動。他表示，「首次踏入南京ifc商場，作為初次來到南京的遊客，我對這座城市及商場都懷有濃厚的興趣。而南京朋友們的熱情款待，讓我感到意外的驚喜，也使我對南京的第一印象尤為美好。」柏豪又指，恰逢聖誕節，商場內外瀰漫著濃郁節日氛圍，令人感到愉悅和快樂。

問他私下是否很喜歡逛商場，以及聖誕節會購買哪些驚喜禮物給家人時，柏豪稱：「平時都非常喜歡逛商場，特別是喜歡為家人和自己挑選日常用品和服飾。尤其是像ifc商場，這裡聚許多他喜歡的品牌，並且環境舒適且潔淨，所以特別推薦這裡的服飾品牌和兒童用品，無論是為自己還是為家人，都能找到合適的選擇。」