周柏豪南京出席ifc聖誕活動 明年重投音樂工作

歌手周柏豪，昨日現身南京ifc商場一樓中庭，出席冬日綺麗莊園啟動禮，與南京觀眾朋友近距離互動。他表示，「首次踏入南京ifc商場，作為初次來到南京的遊客，我對這座城市及商場都懷有濃厚的興趣。而南京朋友們的熱情款待，讓我感到意外的驚喜，也使我對南京的第一印象尤為美好。」柏豪又指，恰逢聖誕節，商場內外瀰漫著濃郁節日氛圍，令人感到愉悅和快樂。
問他私下是否很喜歡逛商場，以及聖誕節會購買哪些驚喜禮物給家人時，柏豪稱：「平時都非常喜歡逛商場，特別是喜歡為家人和自己挑選日常用品和服飾。尤其是像ifc商場，這裡聚許多他喜歡的品牌，並且環境舒適且潔淨，所以特別推薦這裡的服飾品牌和兒童用品，無論是為自己還是為家人，都能找到合適的選擇。」
聖誕節即將來臨，問他聖誕節是如何度過時，柏豪計劃留在家中與孩子和家人共度佳節。「家中已有一些節日裝飾布置，營造出溫馨的氛圍。今年的聖誕假期，還打算外出旅遊，讓孩子們體驗不同的風景。也已計劃為家人挑選一些聖誕禮物，讓這個節日更加溫馨。」
2024年即將過去，今年對柏豪來說是收穫頗豐的一年，不但舉辦了巡迴演唱會， 11月底又成功在澳門舉辦了兩場粉絲見面會，他說期待明年與大家有更多相聚機會，「明年會積極投入音樂創作，創作靈感已經有了，計劃在明年推出更多的新作品，讓大家感受我的新創作。」柏豪指，明年會增加與fans面對面交流的機會，分享更多快樂和感動。