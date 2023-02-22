周柏豪完約回復自由身 同樣有自己品牌未驚執笠

周柏豪今日到新城宣傳新歌《小船大海》，他指這首歌是去年推出，用來送給父親70歲的生日禮物。他透露父親性格內斂，喜愛收埋自己，當收到這首歌時，只說了一聲「多謝」，但從媽媽那裡得知，父親其實很在乎這件事。
柏豪表示，已經跟星夢完約，並稱入行後已簽過大唱片公司，現在希望有更多新的嘗試，現時音樂方面與經理人公司合作。他又表示，跟無綫的6年半時間，很感恩獲得很多機會，令更多人認識他，因此很多謝無綫。提到無綫今年舉辦《大灣區音樂頒獎禮》，而《勁歌金曲頒獎典禮》則改為兩年一屆，他表示這個做法非常新穎，又指更多地區歌手參與是好事，因為都是樂迷得益。
有時啲嘢都唔係我po
早前柏豪在社交平台以簡體字發文，引來不少香港網民不滿。他表示其Facebook的觀眾層以星馬網民居多，而且這兩個地方都是以簡體字為主，因此特意用簡體字跟他們溝通。問到有否感到無辜，他認為作為一個藝人是會給人評論，對他影響不大。他續說到︰「有時啲嘢都唔係我po，我會自我審查po啲嘢正唔正確，我又唔會話驚有好多負面嘅評論，而要拒絕po一樣我覺得啱嘅嘢。」
無買余文樂品牌
同樣擁有自家品牌的柏豪表示，有時看到街上途人穿上其品牌而大感滿足，並謂生意不俗。他稱生意大多以網店為主，不時也會在商場開設pop-up store。他有留意到余文樂品牌在北京的實體店結業一事，認為可能是商場策略，又指大家穿衣風格不同，他就沒有幫襯過余文樂的品牌。