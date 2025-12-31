周柏豪暗示2026年香港開騷 巡演深圳尾場辦畢業禮報答忠粉

周柏豪於上星期六（12月27日）在深圳完成其「CHAPTER IV」粉絲見面會巡演的尾場，為歷時超過一年、橫跨多城市的10站巡演劃上圓滿句號。尾場巡演不僅吸引大量歌迷支持，柏豪更在結束當天特意為出席了全部站次的全勤粉絲舉辦了一場獨特有儀式感的「畢業禮」，成為粉絲的難忘回憶。
互動環節掀高潮
在深圳場見面會中，周柏豪以多首經典歌曲及新作串聯演出，周柏豪更頻頻與台下歌迷互動，大玩估歌名遊戲，更邀請粉絲合唱卡拉OK，現場反應非常熱烈。除了來自香港、廣州、東莞等地的歌迷，更有歌迷特意從澳洲趕赴深圳支持偶像，誠意十足。柏豪更在台上暗示2026年香港站的演出計劃，引起台下尖叫連連。
畢業禮答謝忠絲
本站巡演最具話題性的環節，莫過於柏豪在演出結束後，為10站全勤出席的粉絲精心籌備一次「畢業禮」。現場佈置以校園畢業主題為靈感，充滿溫馨細節。周柏豪更化身「校監」親自為每位粉絲頒發印有每一位粉絲姓名的「畢業證書」，並逐一為粉絲進行撥穗儀式及合影留念。參與「畢業禮」的粉絲紛紛在社交媒體分享感動心情，稱這一環節展現了周柏豪對粉絲的用心，亦為巡演增添了難忘意義。
「CHAPTER IV」粉絲見面會巡演自啟動以來，先後於澳門、廣州、杭州、福州、南寧等10個城市舉行，每場均結合音樂演出與互動環節，拉近柏豪與粉絲的距離。隨著最後一首歌《12號》的尾奏響起，配合柏豪抱著象征他青春的籃球緩緩步入後台，「CHAPTER IV」巡演正式劃上完美句號。