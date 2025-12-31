周柏豪暗示2026年香港開騷 巡演深圳尾場辦畢業禮報答忠粉

周柏豪於上星期六（12月27日）在深圳完成其「CHAPTER IV」粉絲見面會巡演的尾場，為歷時超過一年、橫跨多城市的10站巡演劃上圓滿句號。尾場巡演不僅吸引大量歌迷支持，柏豪更在結束當天特意為出席了全部站次的全勤粉絲舉辦了一場獨特有儀式感的「畢業禮」，成為粉絲的難忘回憶。

互動環節掀高潮

在深圳場見面會中，周柏豪以多首經典歌曲及新作串聯演出，周柏豪更頻頻與台下歌迷互動，大玩估歌名遊戲，更邀請粉絲合唱卡拉OK，現場反應非常熱烈。除了來自香港、廣州、東莞等地的歌迷，更有歌迷特意從澳洲趕赴深圳支持偶像，誠意十足。柏豪更在台上暗示2026年香港站的演出計劃，引起台下尖叫連連。