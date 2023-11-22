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娛樂
2023-11-22 11:50:00

周柏豪演唱會澳門站｜憶童年往事感動落淚 仲獻唱到此為止及天窗

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周柏豪演唱會澳門站｜憶童年往事感動落淚 仲有唱到此為止

周柏豪演唱會澳門站｜憶童年往事感動落淚 仲有唱到此為止

《2023周柏豪「奔赴」巡迴演唱會》澳門站，日前假澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，這次是周柏豪相隔6年再次重踏澳門舞台的一次演出，來自香港、澳門、廣州、珠海、江門等地的粉絲熱切期待柏豪的來臨，周柏豪難得與過萬粉絲聚首一堂，當然也使盡渾身解數送上精采演出。

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周柏豪為歌迷苦練跳舞

演唱會甫開始，周柏豪先送上〈天光〉、〈自由意志〉及〈今天應該很快樂〉多首早期作品，隨後他跟台下粉絲打招呼道：「上次喺澳門開演唱會已經係2017年嘅事，6年冇喺呢度。其實澳門對我嚟講係好有意義嘅地方，呢度係其中一個有份孕育同陪伴周柏豪成長嘅地方，從做新人開始，我喺澳門宣傳、辦簽唱會、開演唱會，大家都會好支持，所以好想喺呢度衷心同大家講一聲，多謝你哋。今晚我哋係雙向奔赴，我哋一齊製造我哋嘅回憶！」

接著柏豪在不同環節中，為粉絲帶來連串驚喜，先是落力跳唱〈起跳〉、〈露齒〉和〈摔角〉三首作品，向來鮮有跳唱的柏豪剖白道：「以前我好怕跳舞，次次公司叫我跳舞，我都會諗辦法耍走，但唔知幾時自己好想嘗試一下跳舞，然後慢慢搵到跳舞嘅樂趣，喺台上面玩。而家唔係好理其他人講咩，覺得應該要做同埋好玩，同埋最緊要觀眾欣賞，我就會做。」剖白過後，柏豪送上〈六天〉及〈傳聞〉兩首大熱作品，全場粉絲也迅即一同來個萬人大合唱，場面溫馨。

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接著柏豪換上暗黑服飾再次登場，送上Rock爆編曲的〈金〉、〈比薩斜塔〉及〈歹角〉，曲風一轉，又換來〈小白〉及〈百年不合〉兩首大家耳熟能詳的作品，不過，當柏豪換上極度性感的歌衫登場時，竟感性地談及他跟爸爸的故事，他回憶道：「我細個時，佢做手袋廠生意，每年開學佢都會話做個背囊俾我做書包，我一直都好期待，但過咗幾十年，呢個書包從來冇出現過，但我冇為呢件事而失望，反而長大咗，我成日會拎呢件事去笑佢，而家三十幾歲，先發現呢個唔係一個背囊，而係一個可以俾我講幾十年嘅美好回憶，比我收到一個背囊更加重要。」隨後柏豪便唱出向爸爸表達謝意的〈小船大海〉，現場熒光幕亦播出柏豪與爸爸的合照，唱至中段時柏豪亦被歌曲感動，不禁哭起來，場面感人。

柏豪在今次演唱會中，特別揀選唱出寫給容祖兒的〈天窗〉和連詩雅的〈到此為止〉，粉絲們聽到前奏都興奮得瘋狂尖叫，氣氛熾熱，然後柏豪再拿起了結他，自彈自唱鄭秀文〈我們都是這樣長大的〉，接著再唱出出道作〈同天空〉。來到Encore環節，當然不乏粉絲最想聽到的〈走狗〉、〈還記得〉、〈宏願〉和〈最好不過〉，而大家最想聽到的〈我的宣言〉亦在壓軸登場，柏豪走到鋼琴前自彈自唱帥氣十足，不少粉絲亦趁機示愛、求婚，現場起哄聲此起彼落，全場都被甜到漏的氣氛濃罩著。柏豪為了不讓粉絲久等在台上熄燈換衫，全場粉絲齊心打開手機燈照著柏豪，更不停大嗌「除衫、除褲」，他見到粉絲舉動即搞笑道：「你哋好茅！其實咁樣都好光猛，哈哈！」結果柏豪就在微弱的光線下，眾目睽睽下若隱若現地更衣，全場陷入瘋狂狀態。換衫過後，柏豪再送上〈最後召集〉，演唱會也圓滿結束。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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