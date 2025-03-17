周柏豪辦巡迴粉絲見面會 廣州首站將屋企搬上舞台

下一站江門

在這次的粉絲見面會上，周柏豪邀請大家來到他的「家」，成為他最特別的「限定家人」，溫馨客廳、甜蜜鞦韆，以及無敵大花園，柏豪真的是要將整個「家」搬上舞台，完美呈現在大家的面前。既然回家了，福利自然不少，無論是「從小就有做偶像潛質」比愛心的照片，還是柏文弟弟貢獻的古早「美照」，周柏豪還特別為到場的每一位歌迷準備了「伴手禮」，每站限定的「三角巾」，既可以掛在寵物或娃娃上、更可以掛在手上和掛在身上，而最重要是把柏豪掛在心上。 既然是粉絲見面會，這次周柏豪特別給歌迷準備了一場「告白」，讓大家有機會「把說不完的感謝，寫給最特別的人」，700多封讀不完的信，柏豪卻完完全全感受得到。為了讓「山頂」的朋友更有參與感，這次周柏豪選了「坐最後一排」的歌迷和他一起合唱情歌，這山上山下的特別聯動KTV，讓大家見識到了柏豪的寵粉實力。柏豪更是化身「鋼琴王子」自彈自唱《傳聞》，而《宏願》、《夠鐘》、《最好不過》，還有特別kiss cam聯動的《我的宣言》，讓兩位「相愛相殺真兄弟」同框了，多首熱門經典歌曲引發全場大合唱。在演出的最後，周柏豪抱起籃球，為大家送上代表他青春的新歌《12號》，他稱：「籃球是我的夢想，是我的青春，你們也是我的青春，我的青春有你們，謝謝！我們下一站江門站再見！」在現場一片燈海照亮下，見證周柏豪的每一程，他將於4月26日舉行江門站見當地粉絲。