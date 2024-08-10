周殷廷入行9年終達成兩個心願 尚未續約環球要視乎自由度

現年34歲的周殷廷(YT)出道9年，今年先後達成入行以來的兩個心願，先是5月完成兩場的九展處男騷，近日亦終推出了9年來首張收錄16首作品的個人專輯《To Whom It May Concern》。當中包含最新派台，由YT聯同林家謙及潘鵬展作曲的個唱主題曲《晨星》。

YT接受商業一台《星光背後》訪問，剖白開騷最感動經歷外，亦披露獲天后鄭秀文(Sammi)青睞，首度踏足紅館任嘉賓的奇妙心情。節目中，他亦披露續約唱片公司與否的首要條件，YT坦言：「係大公司定細公司都冇所謂，最重要係畀絕對自由度我，因為我太了解自己嘅諗法。」談及5月兩場處男騷，YT直指最感動是看見台下支持自己的家人和樂迷，並稱：「最感動係見到所有人坐喺觀眾席。平時商場表演，係人經過望吓你，宜家係有人用血汗錢買飛嚟睇，係好唔同，真係好感動。表演時會望到屋企人，希望我都可以令佢哋驕傲。」YT指，他與家人溝通較含蓄，但首場完騷一落台就難忍淚水先後擁著父母及兄長爆喊，他亦將此片段剪輯放於新歌《晨星》的MV尾段。而他亦清楚知道，他愧對家人多年，父母兄長會為他感到驕傲，「阿哥carry(照顧)咗我好耐，之前我一直捱緊，佢畀家用畀得多過我，但從來冇一句怨言，亦從冇畀過任何壓力我，所以我喺演唱會爆喊，係因為覺得有愧於佢哋。」