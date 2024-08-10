周殷廷入行9年終達成兩個心願 尚未續約環球要視乎自由度

現年34歲的周殷廷(YT)出道9年，今年先後達成入行以來的兩個心願，先是5月完成兩場的九展處男騷，近日亦終推出了9年來首張收錄16首作品的個人專輯《To Whom It May Concern》。當中包含最新派台，由YT聯同林家謙及潘鵬展作曲的個唱主題曲《晨星》。
YT接受商業一台《星光背後》訪問，剖白開騷最感動經歷外，亦披露獲天后鄭秀文(Sammi)青睞，首度踏足紅館任嘉賓的奇妙心情。節目中，他亦披露續約唱片公司與否的首要條件，YT坦言：「係大公司定細公司都冇所謂，最重要係畀絕對自由度我，因為我太了解自己嘅諗法。」談及5月兩場處男騷，YT直指最感動是看見台下支持自己的家人和樂迷，並稱：「最感動係見到所有人坐喺觀眾席。平時商場表演，係人經過望吓你，宜家係有人用血汗錢買飛嚟睇，係好唔同，真係好感動。表演時會望到屋企人，希望我都可以令佢哋驕傲。」YT指，他與家人溝通較含蓄，但首場完騷一落台就難忍淚水先後擁著父母及兄長爆喊，他亦將此片段剪輯放於新歌《晨星》的MV尾段。而他亦清楚知道，他愧對家人多年，父母兄長會為他感到驕傲，「阿哥carry(照顧)咗我好耐，之前我一直捱緊，佢畀家用畀得多過我，但從來冇一句怨言，亦從冇畀過任何壓力我，所以我喺演唱會爆喊，係因為覺得有愧於佢哋。」
感激Sammi力撐
YT的堅持追夢故事，亦獲天后Sammi應援，除了前作《三生有幸》獲天后轉發，Sammi的13場紅館個唱，YT亦被欽點擔任第8場嘉賓，談及獲天后提攜，YT由衷感激說：「最先係呆咗，一開IG就見DM炸爆咗，原來係Sammi repost咗我首《三生有幸》，佢又用我另一首歌做瑜伽；之後再就收到寰亞(Sammi唱片公司)邀請我做嘉賓。」對於突如其來的機會，他直言感到難以置信和榮幸，「從來無諗過會畀天后級嘅Sammi留意到，人生第一次做演唱會嘉賓、第一次上紅館，就可以上紅館四面台，仲要喺Sammi騷唱自己首歌，我喺台上面講嗰番說話真係發自內心，只要有華人嘅地方，都一定聽過鄭秀文個名，但我咩嘢都唔係，竟然可以同佢共享同一個舞台，好榮幸夢幻。」YT亦大讚Sammi對後輩相當貼心，十分照顧後輩。
兩場個人騷，YT分別請來相識於環球唱片的好友Gin Lee李倖倪及JACE陳凱詠任嘉賓，兩人先後離娘家，最近YT亦被指與唱片公司續約拉鋸中，談及Gin Lee簽大公司事業更上一層樓，JACE則轉做獨立歌手殺出佳績，問YT自覺適合哪一條路繼續發展，他承認去年8月已約滿，行哪條路最重要都是在「有否絕對自主權」及「資源配合」取得平衡。YT說：「如果好獨立但沒有團隊support會搞唔掂，大公司團隊好大但冇自由度又會死，所以最重要係拎到個平衡同埋有自由度，因為我好知道我要乜嘅團隊，亦好知道要點market我自己。」