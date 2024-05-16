周殷廷演唱會｜宣布進軍紅館 完成兩場個唱：望能令父母驕傲(有片)

周殷廷(YT/YAN TING)昨晚(15日)於九展Star Hall完成《WHO IS YAN TING LIVE 2024》演唱會，出道9年首次舉行個人演唱會，在尾場謝幕離台後，在舞台大屏幕播放短片親自預告紅館見，為一連兩場的演唱會畫上圓滿句號。他在完show受訪時直言有計劃開紅館騷，但要視乎公司安排，「紅館有很多入紙，我毫無經驗，純粹順口開河。」昨晚他露出結實胸肌，但堅拒除衫，是否留待紅館才大解放？他笑言，「今次除完衫，有朝一日踏上紅館，我連皮都要除埋，所以留住先，有朝一日上到紅館……我不可以話實，驚講錯說話，總之紅館見。」完成兩場演唱會後，他將會投入執導首套電影《雨夜之徒》，談到獲佘詩曼讚劇本寫得好，他坦言兩人有見面交流，大讚對方好靚又友善，至於阿佘會否參演？他雖然大賣關子，但暗示兩人正在洽談全新企劃。

拒自評表現：已俾 盡 YAN TING 表示要身兼演唱會導演與歌手兩職，猶如完成了4場騷，全程打醒十二分精神，心情平靜。不過，他在前晚(14日)頭場一度落下男兒淚，在台上公開表示：「老竇，媽咪，阿哥，我希望我有令到你哋驕傲。」他解釋，「昨天第一次做show，是我人生第一個concert，只此一次，我覺得在那一刻需要去多謝我的家人，其實我可能是一個很失敗的兒子，或者好失敗的細佬，其實要靠家人去carry和相信你，大家經常覺得夢想是一個人，但其實要犧牲了別人去陪你一起走，其實人家唔需要，到了真正達到時，我很感激他們。」 談到對自己表現的評價，YAN TING認為表現需由別人評分，難以自行作判斷，「我已經俾盡，我可以交出的表演。」至於最感動的時刻，就是公開感謝家人的部分，「從來沒機會、也沒勇氣去講這番話，點樣令父母覺得驕傲，我諗每個仔女都想去到哪一刻可令父母驕傲。其實父母從來唔會覺得唔驕傲，你做的每一次他們都會驕傲，但作為兒子，都想有一番成就，令他會跟人講這個是我兒仔、我女兒，所以我希望我今天(15日)能做到。」被問家人看完他的個唱有何反應，他笑言只在WhatsApp收到舉手公的emoji，他指家人是傳統中國人，比較含蓄，可能食飯夾隻大雞髀給你已是一種表達愛的方式。

英雄救美 似韓劇咀戲 昨晚的嘉賓陳凱詠Jace與YAN TING合唱《Señorita》時，疑因高踭鞋太高致失足，幾乎在台上跌倒，幸有YAN TING出手相扶，對於相關片段在網上瘋傳，更被指似韓劇咀戲情節，他聞言即高呼，「黐線！」他強調一切突發，雖然Jace一直擔心兩人太熟會笑場，但絕非事前夾定，他笑言，「我覺得佢自己kick一kick，特登做個位俾我，『YT做嘢啦！』畀咗個位我。(沒有夾定？)梗係冇！可能我有諗過kick跌佢。」 同歷低潮 感受尤深 擔任頭場嘉賓的李幸倪(Gin Lee)哭成淚人，YAN TING表示，可能兩人都是離鄉別井來香港追夢又同時期陷入低潮，互相明白，「當離鄉別井，你好成功，我好失敗，個感受好唔同，但大家一齊在谷底，拍一拍膊頭，叫大家行多一步，呢種友誼係irreplaceable。」Gin Lee表示多年後看訪問才知YAN TING也同時面對低潮，深感內疚，他指自言曾為成功犧牲很多時間和身邊人，希望幫到就幫，免有人重蹈覆轍，「其實那一刻我自覺未必做到，那我就用僅餘的力量，將可以俾的都給她，不可以說幫她，她都要幫自己，我只希望給予最後一分力出來。」