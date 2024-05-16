周殷廷演唱會｜Jace陳凱詠任嘉賓 失足獲YT英雄救美 尾場有觀眾掉內褲上台(有片)

周殷廷YAN TING出道9年的首個個人演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》，昨晚(15日)於九展舉行尾場。YAN TING繼續與網絡天團JFFT合體，以新晉男團JFYT身份登場大放笑彈，尾場請來曾經同門的Jace陳凱詠擔任嘉賓，兩人合唱《Senorita》時，Jace跣腳失足，幸有YAN TING出手輕托，才不致跌倒。
砌低New Jeans
周殷廷(YT/YAN TING)繼續與網絡天團JFFT合體，以新晉男團JFYT身份高唱新歌《Hands Up》，四子登場即引來全場呼歡，氣氛High爆，他們繼續以「韓文」夾雜廣東話論盡香港男團。YAN TING自認是JFYT隊長，YouTube熱門音樂影片第一是姜濤，第二、三是韓星，JFYT則升至第四位，「啱啱砌低咗新牛仔褲(New Jeans)，Too Easy！」
直指游學修係垃圾
繼前晚笑指小薯茄的男團FINALLY是垃圾，今晚就向「試當真」男團N9挑機，「試當真有一隊垃圾叫N9，我嗰日喺《CHILL CLUB》睇到佢，上到台見到阿修，根本就係垃圾！游學修最勁就係喺Threads嗰度亂噏嘢。」引來哄堂大笑。其間有觀眾拋「孖煙囪」上台，上面更印有YT的樣貌和佈滿心心圖案，不過YT仍保持淡定地表示：「你哋一係掉Bra，一係掉底褲，最差就係冇着過！」然後轉身，將舞台交給JFFT演唱《JFFSONG》。
YT電暈Jace
Jace陳凱詠擔任第二晚嘉賓，兩人合唱《Señorita》，向來能歌善舞的Jace唱至尾段時，竟然一度失足幾乎跌倒，幸好YT在旁一手託住，英雄救美。Jace尷尬指兩人太熟，要合唱《Señorita》太高難度。YAN TING笑言：「唔止揀咗高難度歌，仲揀咗高難度鞋。」又指頭場嘉賓Gin Lee(李幸倪)一出場已哭成淚人，估不到昨晚尾場的Jace亦很出色，相信片段很快會在網上瘋傳，他呼籲標題黨要寫成「YT電暈Jace！」
通宵清垃圾
兩人在台上談起相識經過，Jace初入行時，曾以主播身份訪問初出道做歌手的YAN TING，當時YAN TING鼓勵Jace爭取機會成為藝人，「唔知你記唔記得，有個MV你係我副導演，我哋ending冇錢叫人執場，我哋兩個係自己掃晒成個地下嘅羽毛、垃圾，執到天光，閂大門仲影咗張相。」他又指兩人與台下觀眾席上的Gin Lee，曾以3人小組形式在郵輪演。其後YT更為Jace的拉闊音樂會宣傳，然後交舞台給Jace唱《Long D》。