周殷廷演唱會｜Jace陳凱詠任嘉賓 失足獲YT英雄救美 尾場有觀眾掉內褲上台

周殷廷YAN TING出道9年的首個個人演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》，昨晚(15日)於九展舉行尾場。YAN TING繼續與網絡天團JFFT合體，以新晉男團JFYT身份登場大放笑彈，尾場請來曾經同門的Jace陳凱詠擔任嘉賓，兩人合唱《Senorita》時，Jace跣腳失足，幸有YAN TING出手輕托，才不致跌倒。

砌低 New Jeans

周殷廷(YT/YAN TING)繼續與網絡天團JFFT合體，以新晉男團JFYT身份高唱新歌《Hands Up》，四子登場即引來全場呼歡，氣氛High爆，他們繼續以「韓文」夾雜廣東話論盡香港男團。YAN TING自認是JFYT隊長，YouTube熱門音樂影片第一是姜濤，第二、三是韓星，JFYT則升至第四位，「啱啱砌低咗新牛仔褲(New Jeans)，Too Easy！」