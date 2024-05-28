周殷廷現身「流行共響節」 揚言紅館開騷會與粉絲逐個影合照

周殷廷（YT）出道9年，早前完成了九展的一連兩場首個演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》後，日前他就現身銅鑼灣出席「流行共響節」（Urban Jam Festival）活動。YT除了帶來代表作《三生有幸》、《Louder》和《Killa》炒熱現場氣氛，向來寵粉的他更與粉絲近距離接觸，並向他們大派心心和揮手。

同時進行兩部電影 面對粉絲們熱情的應援，YT最後大派福利，特別加入Encore環節清唱《自我催眠》作結，觀眾都聽得十分陶醉，YT更向粉絲承諾「好快會再見」，更揚言下次於紅館成功開騷的話，會在尾場再次與粉絲們「逐個影」，冧爆一眾粉絲！