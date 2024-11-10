周殷廷與大麻成鬥麻甩 騎旋轉木馬獻唱冧歌

YT以動人歌曲及深情演繹，配上強勁肌肉、白背心、唏噓鬚根，成為香港娛樂界最火紅的麻甩型男歌手。不過要保持型男形象，YT大哥直言辛苦：「要keep住身材，除咗運動仲要控制飲食。我係個自律嘅人，運動嗰part難我唔到，但食嘢真係好難忍，尤其係大時大節。我好想食聖誕大餐，不過都係要忍住保持身型。」

周殷廷(YT大哥)今日以嘉賓身份，出席《置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城》活動，YT現場表演時，突衝入商場標誌性的旋轉木馬，化身白馬王子深情演出獻唱，冧爆台下粉絲高呼「三生有幸！」更親民地與在場超過300位粉絲握手互動，又與他們大玩遊戲，送出聖誕禮物。

YT稱，非常羨慕Cheap Century 的大麻成，「我要小背心show肌肉，佢就孖煙囪配大肚腩，一樣可以征服大家。今次仲要成為『置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城』嘅主角，啲setting好靚，真係好羨慕佢。啲網民歌迷成日講笑話我係男人嘅天花板，我就話大麻成係男人嘅大氣層，高好多！」

為聖誕節及今次活動換上華麗新裝的大麻成，敬佩YT大哥保持身材的意志力。一直以孖煙囪作為標準造型的大麻成，本想減肥迎接聖誕但最後失敗。於活動中，大麻成邀請YT大哥加入「Cheap Century」大家庭，希望進一步擴大麻甩潮流，卻被YT大哥婉拒。YT大哥：「我無論靠肌肉，定係食多啲儲個大肚腩，都追唔到大麻成嗰陣麻甩味。我會俾心機做gym，作多啲唱多啲好歌，做好自己先。」