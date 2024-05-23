周殷廷陳凱詠為Häagen-Dazs代言 拍攝期間馬卡龍雪糕食唔停

作為「雪糕控」的YT及Jace，寓工作於享受，拍攝期間一杯又一杯的馬卡龍雪糕吃過不停，又以雪糕互相形容對方給自己的第一印象。Jace說：「YT一定是雙重朱古力味，因為他永遠穿黑色衫，哈哈！他亦是我的人生導師，教我很多充滿智慧的道理。男神最重要是有腦，他正正是智慧擔當！」YT則覺得Jace似最新推出的藍莓味：「她的性格鮮明，充滿正能量，總是給人煥然一新的感覺。如果能夠有像JACE般活潑開朗的女生陪伴在側，人生就會變得如馬卡龍雪糕一樣色彩繽紛！」

有關雪糕相的戀愛回憶

兩人又談到人生以及每段戀情，Jace說：「很多段戀愛都擁有雪糕相關的回憶。我太愛吃雪糕了！每次生氣時只要另一半給我買雪糕，我就會輕易被雪糕的順滑口感和香濃美味催眠，怒氣立即全消！」YT則笑言年輕時不懂拍拖為何物，每次約會均以食雪糕作結；伴侶一生氣便買雪糕令她氣消，長大後以為「雪糕冧招」不管用，沒想到Jace原來也會受氹，認真搞笑！

無獨有偶，YT大哥跟Jace都是馬卡龍愛好者，初踏法國國土亦恰巧因為巴黎時裝周，YT說：「當年第一次去歐洲感覺相當特別，很享受坐在巴黎街頭的咖啡廳，感覺跟看法國電影一樣chill；以前也請過女友在香港和巴黎吃法國大餐，自己最愛馬卡龍及牛角包。」除了商業活動，Jace曾遠赴南法參加朋友的婚禮：「當時在朋友家中吃了5道菜法國大餐，食足10小時！自己一直喜歡法國美食，在港也經常食法國大餐，特別是甜品馬卡龍，七彩繽紛兼有不同口味，好看更好吃！只要有馬卡龍的地方，就會有我出現。」