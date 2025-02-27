周殷廷首到女校分享 被問求學時女友模樣YT點答？

周殷廷（YT）過去幾個月到不同學校，數一數已經到訪超過120間中學。YT一直很關心學生面對的前景問題，所以在未來日子YT 會繼續會到其他學校做分享會。他表示很開心見到學生反應熱烈，並透露有時遇到一些學生問的問題令他印象深刻，如失戀、要求合唱等等。他又多謝公司的支持，給予他正能量，大家做得很開心，沒有半句埋怨，所以他要回饋公司努力賺錢！

今日YT到英華女學校school tour，在活動上大約有200名學生參與，YT分享自己的經歷來鼓勵同學，亦有回答同學的問題，其中有同學問他如果面對攻擊及壓力，亦有問他學生哥時期的女朋友，他笑說是長頭髮的。YT續說做歌手後的生活沒有大改變，他不爲任何人而活，行得正企得正，做人光明磊落。至於壓力，他覺得要有抗壓能力，他會自我抗壓，例如去冲凍水涼或者去做運動。

另外，有同學問創作上可有遇上困難，YT鼓勵學生們表示，他寫《三生有幸》時，覺得太垃圾，所以不斷寫不斷改，有時是會有樽頸位，不知如何下去，但他心中有一個念頭叫做捱！每次想放棄時，他便告訴自己要多行一步，捱過一這步便海濶天空！YT分享會上又唱出兩首歌《離別時刻》、《三生有幸》，他又跑落台與同學握手，及與同學們逐個影合照。