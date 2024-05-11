周殷廷JFFT組男團衝擊樂壇 豪言掠奪男團頂流位置

Yan Ting周殷廷聯乘人氣YouTube頻道JFFT，組成新晉男團JFYT，誓要撼動樂壇格局，掠奪「香港男團頂流位置」。JFYT推出首波主打歌《Hands Up》，向其他男團N9（試當真）及FINALLY(小薯茄）下戰書，歌詞放下豪言：「擸埋你手中條行業鏈！」



JFYT震撼新作《Hands Up》的MV由Yan Ting親自操刀，自編自導自演自剪，拍攝風格致敬杜琪峰導演，夥拍JFFT四位兄弟（床哥、雞翼、良少、米爺）化身悍匪撈大茶飯，5人chok盡演出，個個身穿黑色西裝入型入格。Yan Ting執導之下，將一向幽默趣怪的JFFT改頭換面，將每位成員拍成「男人天花板」。



《Hands up》盡顯霸氣，由JNYBeatz操刀擔任監製，並與Yan Ting共同監製，以強悍的Trap風格踩過界入rap scene，實行轟炸聽眾耳仔，惟我獨尊之姿，不容忽視！Yan Ting表示：「Hands up嘅意思除咗叫大家舉起手一齊vibe之外，仲有一個意思就係好似打劫咁，叫人舉起雙手投降，我哋就係要掠奪頂流男團位置！」