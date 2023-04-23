周永恆內地妻借《發現號》歌詞表心聲 因葵指Britni曾企跳自殘

周永恆於2017年與趙頌茹離婚之後，翌年與大陸女友陳薇(Britni)結婚，二人育有一子。惟日前填詞人因葵在社交平台上載多張周永恆疑遭家暴的照片，見到周永恆身體多處出現明顯傷痕。Britni其後反擊，指自己才是受害者，而且更報警求助，警方及後以涉嫌刑事恐嚇、阻礙警務人員執行職務及襲警罪將周永恆拘捕，他將於本月26日到屯門裁判法院答辯。

因葵稱曾收雙方受傷照片

因葵接受傳媒訪問時表示，Britni曾因家庭問題入住婦女庇護中心，並形容周永恆與Britni過去兩、三年的家庭糾紛屬「芝麻綠豆」的事，更透露兩人都先後傳過受傷的照片給他，而他只好充當和事佬。他又指女方發給他有關周永恆的錄音，內容是一些涉及暴力的言詞，然而這些其實都是他與周永恆合作的音樂計劃內容，只是周永恆在家中練習的錄音。因葵稱當日收到女方的錄音時，周永恆亦在差不多的時間告訴他，Britni「鬼上身玩跳樓」，但礙於窗口太細未能成事，之後改為自殘。因葵指周永恆當時沒有安慰太太，只是拍下了事發情況，及後便去了朋友家。

因葵又透露，周永恆患有的情緒病非常嚴重，甚至曾經試過，遭對方破壞家中物件。他並透露周永恆腦部有腫瘤，經手術後，情緒問題已有改善，惟Britni曾用除塵轆襲擊他。