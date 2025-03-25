周永恆天水圍踩風火輪涉兩罪被捕 獲准保釋5月向警方報到 (更新)

周一(24日)網上瘋傳前藝人周永恆在天水圍行人路踩「風火輪」被警方斷正隨即拘捕。拍攝者指周永恆「響天水圍行人路踩風火輪畀差佬捉到正正、響度極力反抗、猛話差佬打人、一路畀人影住佢都係咁樣嗌救命。」據了解，警方曾對周永恆進行酒精呼氣測試及快速口腔液測試，兩項測試周永恆均通過。 警方表示，天水圍分區軍裝巡邏小隊人員昨日在區內進行反電動可移動工具行動期間，於下午約6時10分在天湖路發現一名男子在行人路上懷疑使用電動單輪車（俗稱風火輪），隨即將他截停。經初步調查，該名40歲姓周本地男子涉嫌「沒有第三者保險而使用汽車」及「在行人路上駕駛」被捕。他已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

遭警方㩒地鎖手銬喪叫救命 影片見到他多次大叫「你唔好搞我呀」、「救命呀」、「影住我，我無嘢㗎」、「我無撞倒人呀」而警方就著他「合作啲好嘛」，並有警員著另一位同事拿走「風火輪」。另一影片見到他被多名便衣男子制服及按在地上，當中最少兩名便衣男子跪在他背上，亦有人按住其雙腳，並有人嘗試為他鎖上手銬。此時，周永恆喪叫「救命！」、「唔好搞我呀！」有份按住周永恆的淺色衫男士說︰「唔好郁，整親你呀下！」 酒精及快速口腔液測試均通過 警務處交通總部今個星期為打擊不專注駕駛行為及行人違例事項，在全港各區不定時、不定點的大型嚴厲執法行動，打擊不小心駕駛、超速、不遵守交通燈號過馬路等交通違規事項。據了解，警方曾對周永恆進行酒呼氣測試，以及測試他是否受毒品或藥物影響的快速口腔液測試，兩項測試均通過。

獲准保釋 5月中旬向警方報到 警方表示，天水圍分區軍裝巡邏小隊人員昨日在區內進行反電動可移動工具行動期間，於下午約6時10分在天湖路發現一名男子在行人路上懷疑使用電動單輪車（俗稱風火輪），隨即將他截停。經初步調查，該名40歲姓周本地男子涉嫌「沒有第三者保險而使用汽車」及「在行人路上駕駛」被捕。他已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。



警方重申，電動可移動工具不應與一般汽車共用路面，亦不適合在行人路或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁十二個月。另外，根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人如沒有有效的第三者風險保險單或保證單而在道路上使用汽車，最高可被判罰款一萬元及監禁十二個月；而根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，任何人如無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛，最高可被判罰款二千元及監禁三個月。 警方非常重視道路安全，將繼續採取相關的執法行動，呼籲市民切勿以身試法，並須遵守交通規則，以保障自己及其他道路使用者的安全。

