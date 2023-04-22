周永恆疑遭內地妻家暴 爆頭縫針傷勢恐怖 

曾自認「人渣」的周永恆，於2014年被爆偷食兼家暴，當年他承認普通襲擊罪，被判入獄2個月，緩刑18個月，周永恆之後與趙頌茹卻離婚收場。2018年周永恆與內地女友陳薇（Britni）奉子成婚，同年9月誕下一子，囝囝至今已經4歲。 2019年12月周永恆曾被拍到在尖沙嘴與一名男子打架，被警方拘捕時，雙手合十跪拜警察求情，並在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，罰款1500元。其後，他的生活開始轉為低調，惟今年2月有指Britni刪走跟周永恆的婚照及多張合照，爆出疑似婚變。日前填詞人因葵（陸謙遊）卻突然大爆周永恆疑似被太太家暴，更曬出多張他頭部受傷的照片，可見傷勢不輕。

因葵貼證據抱不平

因葵在社交網上載多張周永恆受傷及留醫的照片，相中見周永恆面部及耳後有血痕、頭頂爆缸見血、其中有兩張相是他剃了頭髮，頭部有三處縫針，而照片拍攝時間是在去年12月發生。

因葵撰文謂：「無論你哋認唔認得圖中男主角，你哋覺得佢係乜嘢人唔重要，清官難審家庭事，但一個女人可以不停講大話，誣捏佢老公，仲要四圍唱畀佢老公啲朋友聽，話佢老公打老婆。呢堆相、whatsapp cap圖內容係今晚人哋老婆同我嘅對話，其他受傷照片，係佢老公早前入醫院嘅證據。」因葵透露周永恆做了腦部手術：「仲要係個老公啱啱做完腦部手術，情緒病續漸好轉嘅時候，到個老婆發神經。其實有暴力傾向係個女人，或者有人會覺得抵死，但呢個朋友，我用咗超過三年時間同佢相處，你唔會估到佢其實係點。喺你哋眼中佢只係八卦新聞一則，但我見到佢今晚含冤入獄，我實在忍唔住。」

網民：風水輪流轉

因葵直指周永恆現在情況已經好轉，更會與他傾佛偈：「我同佢之間一直研究宗教哲學健身音樂創作，佢的而且確曾經係有情緒病，但佢做咗腦科手術之後，係越嚟越進步，以前佢會喺我面前發洩情緒，而家同我傾嘅係佛偈，一個耶穌仔可以同我傾佛偈，如果佢真係呃我嘅，抵啦！唔好計佢以前自己私生活係點，呢一個世侄唔只係朋友咁簡單，佢可能係第一個令我發現自己有乜嘢弱點，令我進步嘅人，我曾經帶過佢去彼岸，然後又回到俗世。我而家只係想講一句：what doesn't kill me makes me stronger！」而在WhatsApp 的cap圖，內容是Britni表示自己在錄口供，而因葵回覆大罵她不知所謂：「你有冇搞錯呀？上次已經用假照片捏造人哋有罪，我幾乎信錯人，以為冇事啦！你今晚又重蹈覆轍，估唔到你個人係咁樣。」、「你老公根本已經好返啲，你又無端端搞佢。」等。Britni前日在社交網上載藍天白雲的照相，並寫道：「學會放過自己，而不是聽見甚麼都放在心裡」，似乎是要透露當下的心情。對於周永恆疑遭內地妻家暴，不少網民都紛紛留言謂：「風水輪流轉」、「你都有今日」、「真係天有眼」等等。