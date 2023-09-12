周永恆稱怕爭人錢多過坐監 被控襲警再押後宣判

周永恆疑於4月在寓所與妻子發生爭執，期間設法出言恐嚇對方，被捕後又疑在元朗警署襲警及拒絕配合警員，並向警員上衣吐口水。他原分兩案被控以刑事恐嚇、襲警及抗拒警員三罪，早前獲撤銷刑事恐嚇控罪，並承認餘下兩罪。案件押後至今日(12日)判刑。

窮人方法就係認罪

案件於今日下午2時30分開庭，周永恆在太太陪同下提早半小時現身，有傳媒問到他怕不怕坐監，他稱送外賣月入3萬元，入獄兩星期都只是失去1萬5千元，即平均每日700多元，認為可以快些完事。他回應傳媒說︰「無錢打官司，窮人方法就係認罪，驚爭人錢多過驚坐監，希望刑罰時間可以承擔得到……坐監同月薪、時間成本成正比，我驚爭人錢多過驚坐監囉，如果你問我要借錢打官司，我不如去找數啦！」他又謂現時與太太關係好好，比以前更恩愛，他認為「找得掂條數」，有好好的健康準備12月的拳賽，認為就算入獄也可以承受到。