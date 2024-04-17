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娛樂
2024-04-17 15:22:12

周汶錡夥多位名媛亮相畫廊活動 慶祝瑰麗酒店成立5周年

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周汶錡上月出席酒店舉行的5周年活動之一，當晚聚集不少名人。

周汶錡上月出席酒店舉行的5周年活動之一，當晚聚集不少名人。

今年是香港瑰麗酒店開業五週年，酒店在上個月底邀請多位城中名人出席晚會，當中包括畫家周英華、演員Heart Evangelista、收藏家 Patrizia Sandretto Re Rebaudengo、收藏家 Eugenio re Rebaudengo 收藏家 Ivor Braka、藝術家 Alex Israel、名媛梁伊妮、名模李昕、搖滾歌手石原崇雅、名媛 Ezra William、名媛 鄧愛嘉、設計師譚燕玉、 藝術家 Vivien Zhang、利比亞歐瑞思公主（Princess Alia Al Senussi）、 攝影師夏永康及名模周汶錡等

當晚酒店舉行的Rosewood Front Row」，與蛇形畫廊合作於香港瑰麗酒店舉行了一場獨家座談會並邀請到著名歌手藝人 Sophie Ellis-Bextor 為賓客表演。當晚，賓客們於香港瑰麗酒店 57 樓全新裝修的極致 奢華海港別墅套房，俯瞰維多利亞港的景色，一邊品嚐香檳一邊欣賞Sophie Ellis-Bextor的演出。

英國歌手Sophie Ellis-Bextor(右)於上月來港出席酒店活動。

Rosewood Front Row五週年誌慶由3月開始，呈獻連串文化、工藝、饗宴及社區活動。客人踏上這趟引人入勝的 旅程，被藝術及文化縈繞，所到之處都能沉浸於這非凡酒店的精髓之中，連繫香港繽紛繁華的一面，亦可感受巴塞爾藝術展的脈絡。雖然為期2周的文化藝術及美饌活動落下帷幕，但 Rosewood Front Row 行列將延續至年底，讓客人可全年盡情體驗探索藝術文化之旅。

 

香港瑰麗酒店於知名的 M+博物館舉辦名為「Crafting a Culture of Caretivity」講座，由 Design Trust 執行總監與首席策展人姚嘉珊主持。 香港瑰麗酒店於知名的 M+博物館舉辦名為「Crafting a Culture of Caretivity」講座，由 Design Trust 執行總監與首席策展人姚嘉珊主持。

在 Front Row 週年誌慶期間，香港瑰麗酒店在旗下餐廳招待了無數賓客。為同賀酒店的週年典 慶，每間餐廳特別設計了饗宴美饌，更與世界各地的主廚合作，讓食客有機會一嚐前衛創新及 風味獨特的美饌體驗。米芝蓮一星餐廳BRAT在HENRY呈獻來自巴斯克自治區的特式美食 ， 來自廣州、北京及香港瑰麗酒店彤福軒的星級主廚則攜手演繹「嶺南風味」。

合時小廚暫駐 Holt’s Café 的同時，Masque 則聯同 CHAAT 帶來印度盛宴。 墨西哥聖米格爾德阿連德瑰麗酒店的人氣餐廳 1826 登陸了 Bayfare Social，Natsuko Shoji 及 Mark Perkins分別在Butterfly Patisserie 及The Butterfly Room呈獻期間限定甜點。Mume在 Asaya Kitchen 為食客帶來揉合台灣在地風味及北歐特色佳餚。 DarkSide 邀請到倫敦瑰麗酒店的 Scarfes Bar，而 XX 酒吧則迎來了 Maybe Sammy。

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