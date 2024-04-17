周汶錡夥多位名媛亮相畫廊活動 慶祝瑰麗酒店成立5周年

當晚酒店舉行的「Rosewood Front Row」，與蛇形畫廊合作於香港瑰麗酒店舉行了一場獨家座談會，並邀請到著名歌手藝人 Sophie Ellis-Bextor 為賓客表演。當晚，賓客們於香港瑰麗酒店 57 樓全新裝修的極致 奢華海港別墅套房，俯瞰維多利亞港的景色，一邊品嚐香檳，一邊欣賞Sophie Ellis-Bextor的演出。

Rosewood Front Row五週年誌慶由3月開始，呈獻連串文化、工藝、饗宴及社區活動。客人踏上這趟引人入勝的 旅程，被藝術及文化縈繞，所到之處都能沉浸於這非凡酒店的精髓之中，連繫香港繽紛繁華的一面，亦可感受巴塞爾藝術展的脈絡。雖然為期2周的文化藝術及美饌活動落下帷幕，但 Rosewood Front Row 行列將延續至年底，讓客人可全年盡情體驗探索藝術文化之旅。

在 Front Row 週年誌慶期間，香港瑰麗酒店在旗下餐廳招待了無數賓客。為同賀酒店的週年典 慶，每間餐廳特別設計了饗宴美饌，更與世界各地的主廚合作，讓食客有機會一嚐前衛創新及 風味獨特的美饌體驗。米芝蓮一星餐廳BRAT在HENRY呈獻來自巴斯克自治區的特式美食 ， 來自廣州、北京及香港瑰麗酒店彤福軒的星級主廚則攜手演繹「嶺南風味」。

合時小廚暫駐 Holt’s Café 的同時，Masque 則聯同 CHAAT 帶來印度盛宴。 墨西哥聖米格爾德阿連德瑰麗酒店的人氣餐廳 1826 登陸了 Bayfare Social，Natsuko Shoji 及 Mark Perkins分別在Butterfly Patisserie 及The Butterfly Room呈獻期間限定甜點。Mume在 Asaya Kitchen 為食客帶來揉合台灣在地風味及北歐特色佳餚。 DarkSide 邀請到倫敦瑰麗酒店的 Scarfes Bar，而 XX 酒吧則迎來了 Maybe Sammy。