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娛樂
2023-12-11 23:05:47

周海媚傳去世｜自揭當年嫁呂良偉擺烏龍 15年與建築師男友分手後一直單身

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周海媚是個不婚主義者。

今日(10)內地媒體瘋傳周海媚去世，但至今一直未有人能證實，而她身邊的工作人員亦拒絕回應，情況令人擔憂。由於周海媚上月傳因為情緒出問題，而在彩排會場大發脾氣，因而觸怒主辦機構而取消她演出的部份。有網民指周海媚情緒出問題可能與她單身多年有關。然而，她曾在訪問中表示自己是個不婚主義者，「婚姻不是我的歸宿，我只想在愛情路上奔跑。」

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周海媚於1988年與呂良偉到美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，但結婚僅一年便提出離婚事隔多年，她稱當年自己僅出道3年，呂良偉很保護她，自己也很尊重他的意見，而結婚的決定並不草率，是大家都很認真。她用「有點糊塗」形容這段婚姻生活，她說︰「生活在一起後，大家才發現對方有很多東西跟想像不一樣」她又指當年其實二人結婚原來不成功，13年她在訪問中說︰「與呂良偉以為結婚了，但幫忙辦手續的朋友沒說清楚，在美國舊金山申請結婚，要在一年內結婚才有效，所以申請失效了。」

 

呂良偉與周海婚曾在同一場合現身，二人未有尷尬。

及至10年，她在大陸節目公開談及自己的感情生活，她表示早在04年移居北京，男友是建築師，但沒有生育計劃，決定不婚不育，享受自由樂趣。5年後，她接受台灣媒體訪問時，表示與男友的12年感情已劃上句號。去年她在節目被問到對感情的看法，她就表示很享受單身，更直言「我家沒有王位要繼承」。

呂良偉曾在《志飯飯局》中提到自己是周海媚的初戀，澄清二人在拉斯維加斯只是完成了登記手續，但未有註冊結婚。

曾被指做小三

周海媚入行以來，曾先後跟圈外及圈內人士傳過緋聞，她拍攝《回到未嫁時》與黎明傳緋聞，但後來因爆出她離婚，這段緋聞才不了了之。94年就曾傳與游水教練、演員林偉亮拍拖，97年傳她介入永瀨正敏的婚姻，導致對方跟小泉今日子離婚。翌年，周海婚獲迪生集團執行董事伍士榮力追，99年二人分手。00年她再被爆與亞視助導周家文拍拖。

與建築師一拖手就觸電

其後她在大陸節目提及自己跟細她7年的建築師男友拍拖，她說︰「我們兩個是經朋友介紹認識及一見鍾情的，他第一次拖我手時，我立即有全身觸電的感覺，馬上知道是這個人了。我立即決定搬到北京定居，當時所有人包括我的家人同好友都反對，他們不相信，但我非做不可，你們不祝福我也沒所謂。」


周海媚形容男友「很怪」，家中椅子全是書，但沒有冰箱、電視、廚房，她覺得應該要看看新聞而買了電視，又覺得不能天天出門吃飯而買了電磁爐，接著發現要有地方保存食物，所以買了冰箱，「我現在天天蹲在地上炒菜，辛不辛苦？辛苦呀，但我開心，他不愛做家務就我做呀，只要 我喜歡他就行。即使將來要分手，我也不會後悔，起碼我有過美好回憶！」

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周海媚月初曾拍片分享踏入12月的心情。

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