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娛樂
2023-12-15 14:40:34

周海媚去世｜大鬧廣昌隆J2下周一黃金時段重播 梅艷芳唱主題曲抱緊眼前人街知巷聞

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周海媚去世｜大鬧廣昌隆J2下周一黃金時段重播 梅艷芳唱主題曲抱緊眼前人街知巷聞

周海媚去世｜大鬧廣昌隆J2下周一黃金時段重播 梅艷芳唱主題曲抱緊眼前人街知巷聞

周海媚於本月11日因病醫治無效而去世，終年57歲，令人婉惜。TVB 資訊性節目《東張+》播出周海媚出道片段及回顧其精彩一生，包括1996年於劇集《大鬧廣昌隆》嘅演出，再度惹起關注。

大鬧廣昌隆重播時間 星期一至五晚9時30分起

昨日（14日），TVB宣布為悼念周海媚逝世及徇廣大觀眾要求，無綫J2（82台）即時作出節目調動，下周一（18日）開始將特別安排播映《大鬧廣昌隆》，播出時間為星期一至五晚上9時30分至10時30分。

周海媚為1985年落選香港小姐，不過仍得到TVB賞識簽約成藝人，繼而接拍《流氓大亨》、《生命之旅》、《義不容情》、《回到未嫁時》等劇集，備受力捧成為當紅花旦。

大鬧廣昌隆｜周海媚飾演小芙蓉 大鬧廣昌隆｜周海媚飾演小芙蓉 大鬧廣昌隆｜周海媚飾演小芙蓉 大鬧廣昌隆｜周海媚飾演小芙蓉 大鬧廣昌隆｜周海媚飾演小芙蓉 大鬧廣昌隆｜周海媚飾演小芙蓉 大鬧廣昌隆｜周海媚飾演小芙蓉

 周海媚飾演女鬼「小芙蓉」一角

當中經典之作包括於《大鬧廣昌隆》飾演女鬼「小芙蓉」一角，劇情講述小芙蓉（周海媚飾）心地善良，長年寄住傘內，只為找回失散多年嘅三哥及其丈夫陸運廣，廣昌隆職員許大廣（林家棟飾）機緣巧合下拾得一紙傘，更發現咗小芙蓉，二人尋找殺死三哥嘅兇手期間日漸親密，引發一段悽怨嘅人鬼戀情故事。

TVB亦表示，劇集配以由梅艷芳主唱嘅主題曲《抱緊眼前人》，深深感動廣大觀眾，同時為該劇創出驕人收視成績。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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