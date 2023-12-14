周海媚去世｜涉洩露周海媚病歷炫耀　36歲醫院男職員遭北京當局拘留 (更新)

【12月14日更新】 近日就藝人周海媚逝世一事，內地多個社交平台流出疑似周海媚的病歷，惹來關注。據北京市公安局順義分區官方微博通報，近日，順義公安分局查處一起散布他人隱私案件。經查，12月11日，符某某(男，36歲)利用其在順義區某醫院工作的便利，出於炫耀目的，將一名病患的個人病歷拍照發至微信群，導致信息擴散，造成惡劣社會影響。目前，順義公安分局已將符某某依法行政拘留。

【12月13日更新】 周海媚於本月11日離世，消息震驚各界，對於她的死因眾說紛紜，昨日(12日)晚上大陸多個平台流出疑似周海媚的病歷，入面詳細列出她的資料，病歷，死亡時間等。有關病歷流出之後，引來全城憤怒，認為院方沒有好好保護病人私隱。

內地媒體向有關醫院求證，相關工作人員承認病歷確實是該院的，目前事件仍在調查中，「還未定性是職工洩露的還是現場有心人士故意拍攝發到網上」。北京市順義區衛健委相關工作人員向內地傳媒表示，關注到該事件，已有專人正同警方一起調查該事件。

據內媒《新京報》報道，周海媚的電子病歷截圖遭洩露，當中顯示涉事醫院為北京順義某醫院。有知情人士表示，已找到兩名涉事人士並移交警方，其中一人為醫院職工，另一人則為該職工的朋友。目前涉事職工已被暫停職務，醫院正等待警方進一步調查結果。