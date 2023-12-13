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娛樂
2023-12-13 00:28:22

周海媚去世｜由傳聞到否認再證實 27小時混亂時間表

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周海媚

周海媚去世的消息始末，72小時內由傳聞到否認再證實。

前日(11)內地傳出周海媚的死訊，昨日(12)不少人澄清她只是在醫院接受治療，正當大家為她的健康集氣之際，周海媚工作室晚上透過微博發文宣布，周海媚已於11日離開人世，終年57歲。在27小時內消息混亂，令不少粉絲至今仍不相信他們最愛的「周芷若」最後離開人世，現在一次過整理整件事的始末。

周海媚去世｜12月11日晚上傳死訊

11日晚上753分，有網民在微博發文稱周海媚離世，隨即登上熱門搜尋。然而有人發現她愛犬的抖音帳號在傍晚6時發布一條37秒短片，因此不少網民留言「姐姐快闢謠！」

11日晚上10點，內地傳媒聯絡她的工作室、助手都食檸檬，全不回應，就連她內地手機都沒人接聽電話。

周海媚

周海媚的死訊於12月11日在內地傳出。

周海媚去世｜有人聲稱周海媚入院治療

11日晚上近11點，網上開始指原先出帖文的帳號已刪帖文，估計對方是散播謠言，及後大陸又轉載另一則帖文，稱引述知情人士消息，周海媚在醫院，昏迷，在治療中，沒走。於是不少網民估計她是因為舊病服發而暈倒，當時又再傳她因為紅斑狼瘡症備受困擾，一時又指她可能因為血小板低。未幾田啟文收到傳媒查詢後，表示聯絡不到對方，不能證實對方是否已去世。

12日凌晨，大陸知名監製譚飛12日凌晨在微博發文，寫道：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」

周海媚

有自稱知情人士聲稱周海媚在醫院接受治療。

周海媚

譚飛呼籲「勿以訛傳訛」。

周海媚去世｜陳勳奇發文闢謠

12日上午1030分，陳勳奇透露周海媚在北京醫院接受治療：「憑著北京專家醫生的治療水平，周海媚是有望恢復健康的，我可以負責任地說『周海媚今天還在人世』。」

12日下午5時許，田啟文回覆傳媒稱周海媚身在北京一間醫院接受治療，並稱家人一直陪伴在側，但仍未聯絡到對方，不知道確實情況。他更透露對方長年飽受紅斑性狼瘡的困擾，免疫力較差、容易出現感染情況。周海媚早年曾否認患有此病，強調自己是有血小板低的問題，再次引起大家討論紅斑性狼瘡。

12日晚上939分，周海媚工作室證實周海媚於12月11日已離世。

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周海媚去世｜陳勳奇遭網民炮轟

12日晚上1042分，陳勳奇的微博被網民洗版鬧爆他早前的回應是騙人，他回覆說︰「我沒給誰騙，也不要騙誰！只要醫院沒有放棄治療的一刻，就有一絲希望！有一絲生機！我們都祈願愛的人能吉人天相，逃過一劫！」但他沒有解釋為何周海媚於12月11日已離開，但他在12月12日仍聲稱對方在生。

周海媚

陳勳奇的微博被網民洗版鬧爆。

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