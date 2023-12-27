周海媚去世｜胞姊發聲明交代遺產分配 公開死因籲外界勿胡亂猜測

「海味」周海媚於本月11日與世長辭，終年57歲，其胞姊周鳳今日(12月27日)發表聲明，以6項來向外交代周海媚的遺產分配、逝世原因，以及收養的貓狗如何安排等，亦談及骨灰去向，已由其母把骨灰帶回香港，現正找合適墓地安葬。聲明中指出，根據監視器錄影和法醫部門鑑定，周海媚是突發心臟病猝死，離世是安詳亦沒有痛苦，並希望外界不要再討論及猜測死因。

2.根據監視器錄影和法醫部門鑑定，綜合判定周海媚是突發心臟病猝死，很平靜，很安詳，沒有痛苦。 希望大家不要再討論猜測死因，請大家多給點尊重。

3.家人不會成立周海媚慈善基金會，也不會授權任何的機構和個人。希望廣大的網友影迷朋友不要上當。 周海媚曾經長期支持的公益項目，母親依舊會用周海媚的名義繼續。

4.母親會把周海媚的骨灰帶回香港，現在正在找合適的墓地，後續不再透露任何墓地相關事宜。

5.周海媚養了很多的貓貓狗狗，但是若帶回香港在海關檢疫等流程需要進行 10 個月，怕狗狗貓貓受不了。家裡面媽媽的年紀也大了，然後姊姊弟弟家裡也沒有那麼大，實在是沒有條件可以養這些動物。 所以在北京給這些動物找了人來領養，是一位海媚的好朋友，也是一個很愛惜小動物的人。然後家屬也會跟領養人商量是否可以透露是他幫忙領養了，但是肯定要等一段時間。