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娛樂
2023-12-15 10:15:12

周海媚去世｜藍潔瑛等3名同期花旦皆未滿六十過身　翁美玲紅顏薄命年僅26歲

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周海媚去世

周海媚因病醫治無效去世，享年57歲，而許多粉絲回憶起與她同期的80至90年代3位當家花旦，翁美玲、羅慧娟與藍潔瑛也是紅顏薄命，皆未滿60就香消玉殞。

藍潔瑛傳遭兩位「影壇大哥」強姦

港星藍潔瑛憑藉周星馳電影《大話西遊》中的蜘蛛精爆紅，她1992年出演《大時代》中命運多舛的「玲姐」一角，後來傳出她無法抽離角色的痛苦。

藍潔瑛情路多年不順，加上父母相繼離世，她在1990年代便被指陷入精神不穩定狀態，不過也有傳言她晚年精神異常的理由，與遭影壇大哥性侵有關。媒體2013年爆料，她疑似述說二三十年前遭到兩位「影壇大哥」強姦的經歷，但最終不了了之。2018年藍潔瑛被友人發現倒斃家中，得年55歲。

羅慧娟與周星馳曾熱戀

港星翁美玲在黃日華版《射鵰英雄傳》中，精湛詮釋黃蓉的古靈精怪與刁蠻任性，被封為「最美黃蓉」，她與「無線五虎」的湯鎮業更被譽為金童玉女組合，不料於1985年，她在年僅26歲時，驚傳在家輕生送醫不治，當時傳言她為情所困而輕生，讓湯鎮業一度背上負心漢罵名，但其好友苗僑偉多年後表示，女方身亡前早已與湯鎮業分手。

港劇花旦羅慧娟與周星馳合作武俠喜劇《蓋世豪俠》被爆熱戀，不過，此段戀情始終沒有被承認，隨後，男方被爆出拍攝《逃學威龍2》時，移情別戀朱茵，她當時對媒體表示：「我死都不會承認與他交往過」；她也於2008年與新加坡股票大亨劉志敏結婚，不料，她婚後兩年就診斷罹患胰臟癌，並於2012年病逝，享年45歲。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

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