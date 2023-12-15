周海媚去世｜藍潔瑛等3名同期花旦皆未滿六十過身　翁美玲紅顏薄命年僅26歲

周海媚因病醫治無效去世，享年57歲，而許多粉絲回憶起與她同期的80至90年代3位當家花旦，翁美玲、羅慧娟與藍潔瑛也是紅顏薄命，皆未滿60就香消玉殞。

藍潔瑛傳遭兩位「影壇大哥」強姦

港星藍潔瑛憑藉周星馳電影《大話西遊》中的蜘蛛精爆紅，她1992年出演《大時代》中命運多舛的「玲姐」一角，後來傳出她無法抽離角色的痛苦。

藍潔瑛情路多年不順，加上父母相繼離世，她在1990年代便被指陷入精神不穩定狀態，不過也有傳言她晚年精神異常的理由，與遭影壇大哥性侵有關。媒體2013年爆料，她疑似述說二三十年前遭到兩位「影壇大哥」強姦的經歷，但最終不了了之。2018年藍潔瑛被友人發現倒斃家中，得年55歲。