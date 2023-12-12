周海媚去世｜陳勳奇替好友闢謠 田啟文證實「海味」受紅斑狼瘡困擾留院治療

昨晚(11日)內地突然瘋傳周海媚離世消息，其工作室及工作人員當時未有回應真偽，令各地粉絲及網民大表憂心，同晚爆料網民卻把微博帖文刪走，之後連帳號亦告消失。然而直至今晚，周海媚的工作室終於透過微博公布死訊。

57歲的「海味」周海媚，昨晚傳出死訊。有圈中人代為否認， 除了內地編劇譚飛留言：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」身為海味好友的香港導演陳勳奇，昨晚已代為闢謠，並透過微博回應網民，他寫：「「這麼有愛心的人不會有事的！吉人天相！」陳勳奇指海味因身體問題，現於北京一間醫院接受治療，他今日再向內地媒體表示︰「到今天12月12日上午10時30分為止，周海媚正在北京一家醫院治療。周海媚最近身體確實有病，她住進了北京一家醫院。醫生正在為她積極治療，周海媚是有望恢復健康的。我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」不過未有透露海味患病詳情。