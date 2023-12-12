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娛樂
2023-12-12 22:05:29

周海媚去世｜陳勳奇替好友闢謠 田啟文證實「海味」受紅斑狼瘡困擾留院治療

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周海媚死訊傳了一日，身邊好友逐一代為闢謠。

周海媚死訊傳了一日，身邊好友逐一代為闢謠。

昨晚(11日)內地突然瘋傳周海媚離世消息，其工作室及工作人員當時未有回應真偽，令各地粉絲及網民大表憂心，同晚爆料網民卻把微博帖文刪走，之後連帳號亦告消失。然而直至今晚，周海媚的工作室終於透過微博公布死訊。

57歲的「海味」周海媚，昨晚傳出死訊。有圈中人代為否認， 除了內地編劇譚飛留言：「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」身為海味好友的香港導演陳勳奇，昨晚已代為闢謠，並透過微博回應網民，他寫：「「這麼有愛心的人不會有事的！吉人天相！」陳勳奇指海味因身體問題，現於北京一間醫院接受治療，他今日再向內地媒體表示︰「到今天12月12日上午10時30分為止，周海媚正在北京一家醫院治療。周海媚最近身體確實有病，她住進了北京一家醫院。醫生正在為她積極治療，周海媚是有望恢復健康的。我可以負責任地說，周海媚今天還在人世。」不過未有透露海味患病詳情。

周海媚昨日被傳出猝逝，但爆料者已刪除原文。（圖／微博） 周海媚12／6自拍影片慶生。（圖／抖音） 周海媚死訊傳了一日，身邊好友逐一代為闢謠。 周海媚

與此同時，田啟文今日亦證實周海媚仍在北京某醫院治療，並透露她的確長期受到紅斑狼瘡困擾。田啟文接受內地傳媒訪問時指：「我不曉得現在的病情到底是怎麼樣，但是肯定人還在治療中，我們做為朋友只能關心。」他稱周海媚長期受到紅斑性狼瘡困擾，認為該疾病是難以根治。過去，周海媚因健康問題，被迫停工休養。

資深電影人陳勳奇指周海媚是個很有愛心的人，相信她吉人天相！

資深電影人陳勳奇指周海媚是個很有愛心的人，相信她吉人天相！

田啟文。 (資料圖片)

田啟文。 (資料圖片)

周海媚曾經是TVB當紅花旦，代表作還有夥拍黎明的《回到未嫁時》。

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