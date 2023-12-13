熱門搜尋:
林超榮逝世 六合彩 周海媚 燈火闌珊 區議會選舉2023 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-13 01:01:01

周海媚去世｜黎明生日變昔日緋聞女友死忌 傳與呂良偉爭女打交

分享：

黎明與周海媚曾傳過緋聞。

周海媚於11日傳出死訊，直至12日晚上，她的工作室透過微博發文宣布，周海媚已於11日離開人世，終年57歲。事件震驚中港台三地網民，很多人都不相信周海媚離世。

12月11日也是黎明的生日，周海媚的生日是12月6日，二人是同年同月生日，奈何黎明的生日如今變成周海媚的忌日。當年他們於90年拍《回到未嫁時》傳出緋聞，甚至有指呂良偉與黎明為爭女而大打出手。

呂良偉與周海婚曾在同一場合現身，二人未有尷尬。

周海媚於86年與呂良偉拍《小島風雲》撻著，兩年後到美國登記結婚，但二人最後因為性格不合而分開。90年，她與黎明拍《回到未嫁時》而傳出緋聞。

去年，facebook群組「文人多說話」有人留言說︰「好多年前，揸車入電視城做嘢，當時喺露天停車場，咁啱俾我見到『合震』架寶馬，車入面嗰個係『滅絕』，而車外嗰個係『生哥』，同『合震』口角，繼而動武，應該係爭女。而當打『生哥』狂打『合震』，更向對方表明：以後唔好再搞『滅絕』，如果唔係唔會放過你。之後就拉着『滅絕』走人。

 

呂良偉曾在《志飯飯局》中回應打黎明的傳聞。

呂良偉亮相陳志雲的節目《志雲飯局》時，被問到有關傳言，他說︰「我冇動手，都過去，其實我亦都冇去深入追究呢件事。」

黎明早年曾在台灣節目提到與周海媚的關係，他當時回應：「真真假假，撲朔迷離。」 

呂良偉

呂良偉透過微博發文哀悼。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受