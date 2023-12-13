周海媚去世｜黎明生日變昔日緋聞女友死忌 傳與呂良偉爭女打交

12月11日也是黎明的生日，周海媚的生日是12月6日，二人是同年同月生日，奈何黎明的生日如今變成周海媚的忌日。當年他們於90年拍《回到未嫁時》傳出緋聞，甚至有指呂良偉與黎明為爭女而大打出手。

周海媚於11日傳出死訊，直至12日晚上，她的工作室透過微博發文宣布，周海媚已於11日離開人世，終年57歲。事件震驚中港台三地網民，很多人都不相信周海媚離世。

周海媚於86年與呂良偉拍《小島風雲》撻著，兩年後到美國登記結婚，但二人最後因為性格不合而分開。90年，她與黎明拍《回到未嫁時》而傳出緋聞。

去年，facebook群組「文人多說話」有人留言說︰「好多年前，揸車入電視城做嘢，當時喺露天停車場，咁啱俾我見到『合震』架寶馬，車入面嗰個係『滅絕』，而車外嗰個係『生哥』，同『合震』口角，繼而動武，應該係爭女。而當打『生哥』狂打『合震』，更向對方表明：以後唔好再搞『滅絕』，如果唔係唔會放過你。之後就拉着『滅絕』走人。」