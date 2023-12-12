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娛樂
2023-12-12 22:14:16

周海媚去世｜19歲選香港小姐火速爆紅 周芷若一角最經典

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周海媚

周海媚於本月6日剛過生日，當時她上載慶祝生日影片。

周海媚工作室今晚(12日)透過微博發文，證實周海媚去世的消息，終年57歲。

昨日(11日)內地已傳出周海媚在北京去世的消息，但周海媚的朋友表示，日前才跟她聯絡，未見對方有任何異樣。周海媚愛犬的抖音帳戶昨日傍晚仍有更新，但由於消息傳到似層層，有人擔憂影片是由其助手上載而非她本人。有傳她離世是因為紅斑狼瘡症，但有關她離世的消息一直未被證實。然而她本人曾於2021年就回覆紅斑狼瘡症的傳聞，當時她被問到患上紅斑狼瘡症為何會接種新冠疫苗，她說︰「謝謝，我沒有病，請別相信謠言。」

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19歲選美入行

周海媚19歲參選香港小姐而入行，落選之後，憑其氣質隨即備受力捧，首部作品便是無綫的重頭劇《楊家將》，飾演「楊九妹」；之後參演過《流氓大亨》，其後憑住《義不容情》更爆紅成為當家花旦。94年，她到台灣與葉童及馬景濤等拍攝《倚天屠龍記》，在片中飾演的周芷若令人留下深刻印象，直至今時今日，仍沒有人可以超越她的演出。而事隔多年，她再次拍攝《倚天屠龍記》，今次則扮演「滅絕師太」引來熱烈討論。她亦曾到日本發展，拍攝過內衣寫真及接拍廣告，當時獲得日本傳媒廣泛報道。

周海媚 周海媚
周海媚

周海媚首部作品《楊家將》，初出道的她扮演「楊九妹」。

周海媚

周海媚演的周芷若，至今仍無人可以超越。

周海媚

周海媚多年後演滅絕師太，勾起網民很多回憶。

另一經典角色「小芙蓉」

除了周芷若一角令人津津樂道外，她在《大鬧廣昌隆》中飾演的小芙蓉，亦是經典角色之一。早前無綫重播此劇時，亦再度引來網民討論。而另一代表作便要數到《情濃大地》，她在劇中由18歲演到80歲，多年後她在訪問中提到，自己最愛就是這個角色，因為非常有發揮。其後她轉戰亞視，參演過《縱橫四海》、《影城大亨》及《縱橫天下》，一樣創下收視佳績。

其後周海媚轉戰內地，14年在《武媚娘傳奇》中扮演楊淑妃，令她人氣急升。由於此劇的女星都狂谷事業線，才發現周海媚的上圍亦甚有睇頭，加上她保養得宜，因而獲封為「凍齡女神」。

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被傳情緒不穩

之後周海媚間中參與拍攝工作及擔任綜藝節目表演嘉賓，上月就傳她因為在片場發脾氣，兼在總彩排時缺席而激嬲大會，大會於是把她踢出表演名單，而有份參與該表演的有炎明熹、張衛健及李亞男。有傳因為她介意外間批評其外貌及身形，加上孤獨生活等問題，令她情緒不穩。不過，周海媚對所有傳聞都選擇不回應，反而拍片自嘲沒有才藝。

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