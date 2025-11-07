周深榮登啟德主場館倒數「第一人」似發夢 獲羅淑佩隔空召喚受寵若驚

出道10年的內地歌手周深，去年開展了人生第一個體育場巡迴演唱會「9.29Hz世界巡演」，唱遍中國內地13個城市；2025年更把足跡擴展至英國、美國、加拿大、澳洲及馬來西亞，並在北美刷新中國歌手票房與規模紀錄，展現其在全球的高人氣。結束後，「深深的」巡迴演唱會正式開啟，以全新主題全面升級，帶來無與倫比的視聽體驗！周深去年10月來港為《第4屆粵港澳大灣區文化藝術節》擔任表演嘉賓時，不但吸引到當時仍為房屋署署長的羅淑佩專誠捧場，事後大讚周深的歌聲「與別不同」。其後升任文化體育及旅遊局局長的羅淑佩，更在受訪時公開邀請周深來港開騷，並說︰「周深我們等着你呀！」周深其後也在活動上回應羅局長的隔空喊話，雖然笑言以為自己看錯，受寵若驚，但當時已默認正努力準備中，令不少香港「生米」（周深歌迷之暱稱）引頸以待！

生米上網搶飛 周深早前在微博正式公布將於2025年12月31日至2026年1月1日進軍啟德主場館，舉行一連兩場《周深2025「深深的」巡迴演唱會》香港站跨年紀念場，更成為首位在啟德主場館開騷的中國內地歌手；其中12月31日的場次更為「0點跨年場」，遂令他成為在啟德舉行跨年倒數演唱會的「第一人」！消息一出，網民隨即洗版，除了恭喜羅局長集氣成功外，更紛紛跪求盡快公開售票詳情，以便作出搶飛的超前部署！一連兩場《周深2025「深深的」巡迴演唱會》香港站跨年紀念場，已公布票價為港元$1,699、$1,399、$1,199、$929、$699及$399，中銀銀聯信用卡於11月19日起接受優先訂票；銀聯卡的優先訂票則於11月20日開始，並於11月21日在HKTicketing快達票、大麥網及票星球公開發售。

周深興奮發文 對於首次來港開騷便能進軍「巨星聖地」啟德體育園，周深在微博發文大表興奮：「深深的！！！跨年！！！香港站！！來了！！！一眨眼！居然一年又要過去了！！！去年開了人生第一個體育場巡回演唱會，9.29Hz從上海出發，去了13個城市！！今年年初去了英國、美國、加拿大、澳大利亞、馬來西亞開演唱會！！我們一起創造了好多好多難忘的回憶！！存了好多顆糖！！！現在我正在《深深的》的第11站成都站寫著這個微博：我們要在香港啟德主場館開演唱會，一起跨年了！！！！這次你們帶著我去到香港開演唱會，感覺一切像做夢一樣，香港是我從小都非常好奇以及想要去的地方，沒想到是你們創造的奇跡用演唱會的方式帶我去的！！！！！」