周湯豪演唱會｜首度來港開騷遇龍舟賽 周湯豪落台同fans零距離

《周湯豪2023 REALIVE 巡迴演唱會 - 香港站》於昨晚(24日)假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，這是周湯豪（NICKTHEREAL）出道以來首次在香港舉行個唱，他特別將台北小巨蛋的製作搬到香港，讓觀眾親身感受集合Fashion Show和大型Dance Party的現場演出，而NICKTHEREAL在Encore時走到台下與觀眾作零距離交流，更掀起整晚的高潮。

獲粉絲掉bra送零食 演唱會甫開場，NICKTHEREAL便與一眾模特兒以全白的時尚裝束登場，全場粉絲已興奮得衝到台前，氣氛迅即被炒熱。接著他以連串快歌讓粉絲見識到他的饒舌功架。隨後曲風一轉，NICKTHEREAL唱出多首抒情歌曲。 他與粉絲親密互動時剖白心聲道：「多謝大家等了13年，我們也用了13年才來到這裡，非常感謝大家今天來到這裡，實在太Crazy了！我們今晚就不回家！這其實是最緊張的一場，因為是第一次在香港開唱，不過昨晚沒睡好，因為（酒店）外面的人都在划龍舟，哈哈。」有粉絲送上零食，又有熱情粉絲拋Bra上台，但上面都寫上支持的話語， NICKTHEREA感動地回應道：「雖然13年後才見面，當中所有的起跌，是你們帶給我很多勇氣走到今天。」

苦練廣東話冧fans NICKTHEREAL還特意學了很多廣東話大撩香港粉絲，大讚台下手機燈海：「好靚！」外，還要粉絲教他說《愛上你算我賤》的廣東話。到了Encore的時候，NICKTHEREAL特地走到台下跟粉絲零距離接觸，掀起全晚高潮，有女粉絲興奮得攬實他不放，但他都照單全收。最後，在全場大合唱《帥到分手》及《我做的是愛不是夢》後，演唱會也圓滿結束。 演唱會後，NICKTHEREAL分享感受道：「今晚(24日)所有粉絲都跟我一起跳起來，幾乎整場都跟我一起跳，這是超級難忘的，是我四場演唱會為止，唱得最累，但卻最High也最炸的，非常crazy的一晚，雖然超級累但超級開心。」談及與粉絲作零距離接觸，他說：「他們超級熱情，讓我很感動，有一些是在我以前在台灣的時候已飛來看我的粉絲，看到這些熟悉的臉孔，我實在很開心！」

周湯豪心情超high