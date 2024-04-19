周湯豪自爆high到跳濕底褲 淚崩剖白一路走來不易

「全能天王」周湯豪(NICKTHEREAL)相隔7年再度於新加坡與吉隆坡開個唱，周湯豪唱到送給粉絲的歌曲《THANKS FOR THE LOVE》時，忍不住感動落下男兒淚，他表示：「時隔7年沒去了，好多當時來見我的人，現在又出現，非常地感動。」《REALIVE》巡唱是集結血淚釀造的大作，他希望透過REALIVE向粉絲傳達他滿滿的愛，「每一場我都用生命演出，因為這是我這輩子活著的證明。」

為了融入當地風俗，周湯豪特別練了SINGLISH(新加坡式英文)和馬來語的「Saya Cinta Padamu(我愛你)」和「Satu, Dua, Tiga(1，2，3)」撩粉兼炒熱氣氛，誠意十足！下半場他穿著帥氣機車皮夾克一連唱跳《走三關》、《Get Real》、《Turn Up》和《你是我的菜》，high到濕身，粉絲狂嗌除衫，周湯豪羞澀婉拒說：「你們很變態！沒有肌肉、只有雞肉飯，有什麼好看的。」但他自爆跳濕底褲，只能在換裝時替換，沒想到被粉絲索要底褲，讓他哭笑不得：「至少留一件給我自己嘛。」逗笑全場粉絲。

靠粉絲訊息渡低潮

久違7年再於星馬開唱，粉絲除了後台應援糕點與牛奶球，演出間還準備手幅與手機燈海應援，讓周湯豪感揪心，他不時衝下舞台與粉絲近距離互動，拿粉絲的手機自拍合影，寵粉無極限！周湯豪也剖心向粉絲坦承一路走來確實不容易，每當他半夜感到沮喪或無動力時，都會讀起粉絲給他的訊息，他硬咽感謝粉絲一路來的支持與相伴，最後忍不住落下男兒淚：「我真的真的好想念你們，今年我能回來是因為7年前你們的支持。」

而這趟星馬巡演，周湯豪也帶著媽媽比莉同行，兩場演唱會媽媽皆穿著白色周邊T恤，在台下跟著音樂搖擺、揮舞手中的螢光棒，展現驚人體力為兒子打氣，成為粉絲眼中最萌彩蛋。結束東南亞巡唱後，周湯豪將於27日在澳門百老匯繼續REALIVE 巡迴演唱會。