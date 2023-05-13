周湯豪落實開首次香港個唱 盼世界巡演帶母遊五洲

台灣「全能天王」周湯豪去年憑「REALIVE」巡演展現唱、作、導的才華與實力，隨着6月3日高雄巨蛋開唱進入倒數，近期如火如荼為備唱練舞與健身。

今日，周湯豪再傳喜訊，「REALIVE」世界巡演已確定香港站，將於6月底於香港九龍灣國際展覽中心（STAR HALL匯星）舉辦，這也是他首次香港個唱，周湯豪聞訊開心表示：「我一直以來都非常喜歡香港，一年也會去個兩、三次，終於要去香港辦個唱了。」周湯豪今年3月受邀到香港「PUNCHLive 2023」演出，一連演唱《I GO》、《All Good》等，並以中、英、粵語三聲道自我介紹，舞台魅力迷盡歌迷，許多香港粉絲直呼：「看不過癮！」如今終於確認香港站演出場次，周湯豪表示：「上次去香港演出，是有史以來無論是我自己、還是我認知裡，華語大型演出我見過最炸、最High的場面，非常開心！香港的朋友是我見過最High的。」周湯豪昨晚於社交網寫道：「下一站高雄，明天公布新一站。」這次率先公布香港站資訊，周湯豪與媽媽感情深厚，眼見母親節將至，直呼這是最好的母親節禮物，並表示看到來自各國各地粉絲的許願邀約，也盼未來「REALIVE」世界巡演觸角更廣，可以帶媽媽征服五大洲。