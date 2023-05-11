周漢寧孖麗英首度跨界合唱 電影《全個世界都有電話》插曲《網騙》公開MV

《緣路山旮旯》導演黃浩然全新力作《全個世界都有電話》，入圍第25屆烏甸尼遠東電影節，該片由周國賢、韋羅莎、陳湛文主演，陣容還有影壇生力軍周漢寧及麗英，蔡思韵亦會友情演出，內容圍繞由智能手機而引發的故事，題材貼地，再加上意想不到的劇情，笑中有淚。電影於今日發布首支插曲《網騙》的MV，由周漢寧聯跟近年加入樂壇的麗英首度跨界合唱。兩位年青人在電影《全個世界都有電話》中發展一段如幻似真的網上關係，爾虞我詐，呃呃氹氹，卻不無甜蜜溫馨的時刻，歌曲《網騙》娓娓道出這種由智能手機普及化而衍生的交友模式，以及網絡情緣中既擔心被欺騙卻又渴望浪漫甜蜜的複雜心理。

《網騙》原曲是由羅孝勇擔任主音的本地獨立樂隊Harbor Homme創作英文歌《24/7 Mind》，如今由黃浩然導演根據周漢寧及麗英在電影中的網騙故事線親自譜上廣東話歌詞，並由剛於《CHILL CLUB 推介榜年度推介 22/23》頒獎禮榮獲「年度編曲人」大獎的著名編曲人黃兆銘監製。清新跳脫的曲風，配上「問下你，每月每日每夜呃盡未……對你有戒心，我會有啲想見你」等生動活潑的歌詞，道盡「怕受傷害又想愛」的新世代網戀心理。在同步釋出的《網騙》歌曲MV中，觀眾除了可率先欣賞《全個世界都有電話》的部分精華片段，更附有周漢寧與麗英的錄音花絮片段，二人時而投入演唱，時而隨心起舞，盡顯年青活力。周漢寧表示：「十分感謝黃浩然導演給我寶貴機會，繼上年讓我獻唱《緣路山旮旯》片尾曲《Melanie》後，今年更為我和麗英度身打造合唱歌《網騙》。我和麗英在演出上曾多次合作，發展感情線卻是破題兒第一遭！今次也是我首次發表合唱歌，能夠和好朋友麗英合唱，當然開心！有成就解鎖的感覺。」麗英則謂：「在《全個世界都有電話》中，我和周漢寧有一段如幻似真的『神交』關係，而《網騙》這首歌的歌詞正正就是黃浩然導演根據這段『網騙感情線』而度身創作，完全說中了網絡情緣中五味雜陳的心情。我跟周寧早於在電視劇《教束》時已合作過，後來亦有其他一起工作的機會，大家是好朋友，因此錄音過程十分輕鬆順利，後來的聞歌起舞，更是完全自發，希望大家多多支持收看！」