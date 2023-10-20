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娛樂
2023-10-20 17:24:22

周潤發入行50年｜賭神以外 發哥不可不知的歌影視重要時刻

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周潤發入行50年｜賭神以外 發哥不可不知的歌影視重要時刻

周潤發入行50年｜賭神以外 發哥不可不知的歌影視重要時刻

2023年10月4日韓國釜山電影節上，周潤發接過大會頒發的「亞洲電影人獎」，並以廣東話發表感言，表示入行演戲剛好50年，看似漫長歲月，但回頭又好像昨天的事。

發哥投身演藝圈50年，大家隨口可以講出他的經典作品如賭神，但說到一些影響深遠的重要時刻，你又知道多少呢？

周潤發南丫島出生 被看中做「白馬王子」宣傳港姐

周潤發生於香港南丫島一個平凡家庭，因家境問題，他中三時輟學投身社會工作，曾做過郵差、酒店服務員、售貨員等工作。直至1973年，18歲的他與朋友一起投考無綫電視藝員訓練班，結果成功考上。完成一年訓練後，周潤發開始在一些劇集飾演茄哩啡角色。但如何讓公司高層、監製等認識自己，爭取更多的工作機會呢？

發哥想到一招，就是在公司最多要員出入的電梯附近徘徊，憑着高大的外型、可掬的笑容，讓人留下深刻印象。剛巧當時無綫要舉辦香港小姐選舉，在宣傳部工作的林燕妮，看到周潤發後，靈機一觸以他在港姐宣傳片中擔任「白馬王子」。

結果，周潤發得到難得的亮相機會。其後，不少監製都逐漸認識到他，並給予演出的機會，他在劇集中的角色戲份也愈來愈重了。

1973年無綫舉辦第一屆香港小姐競選，當時剛出道的周潤發，因經常在公司電梯附近出現，被擔任宣傳港姐工作的人員看中，在港姐宣傳片中扮演白馬王子。（網上圖片）

1973年無綫舉辦第一屆香港小姐競選，當時剛出道的周潤發，因經常在公司電梯附近出現，被擔任宣傳港姐工作的人員看中，在港姐宣傳片中扮演白馬王子。（網上圖片）

周潤發憑《上海灘》爆紅 為何要跪謝鄭少秋？

1980年的《上海灘》，不單紅了主角周潤發、趙雅芝和呂良偉，也讓首次唱劇集主題曲的葉麗儀，單憑一曲《上海灘》紅遍40年，不過，其實最初的男主角許文強，選角並非周潤發，而是剛演完《楚留香》、盜帥形象大受歡迎的的鄭少秋。據說《上海灘》劇本原為鄭少秋度身造訂，惟他完成《楚留香》後病倒了，病情更日益嚴重，只好推掉《上海灘》。不過，當時鄭少秋就推薦了一個人選，那就是周潤發了。

鄭少秋的光眼很準確，導演找周潤發試了一些戲後，發現他的氣質竟跟男主角許文強很相似，深知選對了。1987年的《翡翠群星二十年》中，就出現了這一幕。周潤發單膝跪下，將手中獎杯遞向鄭少秋，只因感謝對方7年前推薦自己當上《上海灘》的男主角，自此周潤發的名字響遍華人社會，許文強也成為他的經典角色之一。

1987年《翡翠群星二十年》中，出現周潤發（左一）單膝跪下感謝鄭少秋（左二）的一幕。當年《上海灘》的男主角是為鄭少秋度身訂造的，後來他病重辭演，卻慧眼推薦周潤發給《上海灘》導演

1987年《翡翠群星二十年》中，出現周潤發（左一）單膝跪下感謝鄭少秋（左二）的一幕。當年《上海灘》的男主角是為鄭少秋度身訂造的，後來他病重辭演，卻慧眼推薦周潤發給《上海灘》導演

周潤發憑《賭神》掀賭片熱潮 但原來他極討厭賭博？

當周潤發由電視台轉投電影圈後，曾拍了很多賣座的經典香港電影，當中不得不提的1980、90年代的《賭神》系列。最經典的首部作品《賭神》，票房更高達3,700萬，是1989年的票房冠軍。

但原來周潤發自小討厭賭博，他曾透露小時候爸爸愛賭，甚至把家中的生活費都輸光。那為甚麼他會願意拍賭片？或許從《賭神》中，主角「賭神」高進的遭遇，會有所暗示。他原本一片風光，但後來卻慘遭家破人亡，只剩自己孤單一人終老。結果正正暗示以賭博為生的人，人生是難有好結果的。

周潤發擔任主角的《賭神》系列的故事並不是以賭為主，更主要講的是「賭神」高進屢遭挫折仍堅持奮鬥的故事。（官方劇照） 1989年上映的電影《賭神》由周潤發及劉德華擔正，成為港產片經典，也成為賭神系列的基石。（《賭神》電影海報） 周潤發主演的《賭神》人物形象鮮明突出，如高進在賭局中時常用手轉動尾指上的戒指。（賭神截圖） 周潤發的「賭神」也帶出了由劉德華飾演的「賭俠」的角色，並展開後續相關作品《賭俠》、《賭聖》等電影系列的篇章。（賭神截圖） 《賭神2》不但創下5200萬港元的票房記錄，成為香港首部超越5000萬元票房電影，也是當時發哥周潤發在香港票房最高的電影。 （圖片來源：《賭神2》電影海報）
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周潤發也曾是歌手 唱片銷量達50,000張

1980年代尾，在影圈發展順利的周潤發，興起唱歌出碟的念頭。在1988年，發哥推出首張個人EP《十二分十分吋》，獲得5萬張白金銷量。另一張EP《風砂風中轉》則是周潤發主演的電影《我在黑社會的日子》主題曲。1990年，再推出首張個人大碟《舊情人》。

之後，周潤發就退出樂壇，回歸影圈了。為甚麼？當時有兩個說法，一是周潤發自覺破壞了樂壇規則，又想到應給予年輕人更多機會，於是不參與音樂頒獎禮，也不再唱歌了。

另一個說法，他曾公開笑言，因預感張學友會是未來的歌神，所以自己知難而退了。你又會相信哪一個說法？不管原因，周潤發最終選擇回到影圈拍好戲，就讓我們觀眾有眼福吧。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

你聽過周潤發的歌聲嗎？在80年代尾至90年代，他曾推出兩張EP和一張大碟，當中包括玩味十足的《十二分十分吋》。（網上圖片）

你聽過周潤發的歌聲嗎？在80年代尾至90年代，他曾推出兩張EP和一張大碟，當中包括玩味十足的《十二分十分吋》。（網上圖片）

周潤發是不少人的「男神」。（新華社） 周潤發和楊紫瓊同台。（新華社） 釜山電影節上，周潤發獲頒「亞洲電影人獎」後，親民地和身旁的繙譯及台下來個大合照。（圖片來源：釜山電影節官方相片） 周潤發出席釜山電影節獲頒「亞洲電影人獎」，他與太太行紅地氈時，遇上韓國影帝宋康昊（左），不忙影合照留念。（圖片來源：視覺中國）
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