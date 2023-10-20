周潤發入行50年｜賭神以外 發哥不可不知的歌影視重要時刻

2023年10月4日韓國釜山電影節上，周潤發接過大會頒發的「亞洲電影人獎」，並以廣東話發表感言，表示入行演戲剛好50年，看似漫長歲月，但回頭又好像昨天的事。 發哥投身演藝圈50年，大家隨口可以講出他的經典作品如賭神，但說到一些影響深遠的重要時刻，你又知道多少呢？

周潤發南丫島出生 被看中做「白馬王子」宣傳港姐 周潤發生於香港南丫島一個平凡家庭，因家境問題，他中三時輟學投身社會工作，曾做過郵差、酒店服務員、售貨員等工作。直至1973年，18歲的他與朋友一起投考無綫電視藝員訓練班，結果成功考上。完成一年訓練後，周潤發開始在一些劇集飾演茄哩啡角色。但如何讓公司高層、監製等認識自己，爭取更多的工作機會呢？ 發哥想到一招，就是在公司最多要員出入的電梯附近徘徊，憑着高大的外型、可掬的笑容，讓人留下深刻印象。剛巧當時無綫要舉辦香港小姐選舉，在宣傳部工作的林燕妮，看到周潤發後，靈機一觸以他在港姐宣傳片中擔任「白馬王子」。 結果，周潤發得到難得的亮相機會。其後，不少監製都逐漸認識到他，並給予演出的機會，他在劇集中的角色戲份也愈來愈重了。

周潤發憑《上海灘》爆紅 為何要跪謝鄭少秋？ 1980年的《上海灘》，不單紅了主角周潤發、趙雅芝和呂良偉，也讓首次唱劇集主題曲的葉麗儀，單憑一曲《上海灘》紅遍40年，不過，其實最初的男主角許文強，選角並非周潤發，而是剛演完《楚留香》、盜帥形象大受歡迎的的鄭少秋。據說《上海灘》劇本原為鄭少秋度身造訂，惟他完成《楚留香》後病倒了，病情更日益嚴重，只好推掉《上海灘》。不過，當時鄭少秋就推薦了一個人選，那就是周潤發了。 鄭少秋的光眼很準確，導演找周潤發試了一些戲後，發現他的氣質竟跟男主角許文強很相似，深知選對了。1987年的《翡翠群星二十年》中，就出現了這一幕。周潤發單膝跪下，將手中獎杯遞向鄭少秋，只因感謝對方7年前推薦自己當上《上海灘》的男主角，自此周潤發的名字響遍華人社會，許文強也成為他的經典角色之一。

周潤發憑《賭神》掀賭片熱潮 但原來他極討厭賭博？ 當周潤發由電視台轉投電影圈後，曾拍了很多賣座的經典香港電影，當中不得不提的1980、90年代的《賭神》系列。最經典的首部作品《賭神》，票房更高達3,700萬，是1989年的票房冠軍。 但原來周潤發自小討厭賭博，他曾透露小時候爸爸愛賭，甚至把家中的生活費都輸光。那為甚麼他會願意拍賭片？或許從《賭神》中，主角「賭神」高進的遭遇，會有所暗示。他原本一片風光，但後來卻慘遭家破人亡，只剩自己孤單一人終老。結果正正暗示以賭博為生的人，人生是難有好結果的。